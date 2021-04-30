正妹女友超有錢！他想入贅「照顧癱瘓哥8年」　打電話驚覺真相崩潰

▲男子幫正妹女友照顧癱瘓哥，一顧就是8年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

浙江寧波一名胡姓男子多年前上網相親，認識了王姓正妹，雙方發展成情侶關係，他為了與王女結婚，還幫忙照顧王女中風住院的哥哥，沒想到8年以後，打電話才發現，原來白富美女友竟然是假的，崩潰得報警處理。

綜合陸媒報導，胡男2012年上相親網站，認識了美麗動人的王姓女子，當時王女向他介紹，家裡共有4、5處房產，希望能夠「招個女婿」進門。

胡男聽到以後，立刻開始獻殷勤，與王女發展成男女朋友關係。轉眼間2人交往半年，王女的哥哥到寧波考察，胡男使出渾身解數，無微不至地照顧哥哥的生活起居，希望能在大舅子面前留下好印象。

果不其然，王女的哥哥離去前，說了句「對你很滿意」，胡男以為好日子就要來了。沒想到，王女的哥哥突然中風，倒在醫院搶救，還因此半身癱瘓，胡男為了示好，擔下了照護的責任，也得到王女的承諾，只要照顧3年，就能領證結婚。

▼胡男照顧女友的癱瘓哥哥，8年後聽真相崩潰。（圖／pexels）



胡男為了履行約定，就連餵飯、擦澡、任何生活大小事都自己來，不假他人之手，一轉眼就照顧了3年。當胡男提起「要與女友見面」時，王女的哥哥總是各種推託，胡男也因此又繼續照顧哥哥5年。

直到2021年的春節時，胡男想要打電話給未來的丈母娘拜年，撥打電話時，卻是王女哥哥的手機響起來，胡男感到相當奇怪，王女的哥哥卻以「母親手機呼叫轉移」推託。

胡男覺得事有蹊蹺，後來仔細回想，每次與大舅子相處時，都沒辦法聯絡上女友、未來的丈母娘，只有大舅子離開時，女友、丈母娘才會撥電話，意識到被騙以後，胡男立刻到警局報案。

檢警獲報展開調查，發現謝姓男子2012年以王女的名義，認識了胡男，中風以後就編造謊言，讓胡男照顧自己，後來還以多種身分，打電話取信胡男，胡男也為此付出8年的青春，全案依照詐欺起訴，目前正在審理當中。

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