境外汙染物＋擴散差！北部、中部「紅害」　下周降雨空品才好轉

▲今日環境風場為偏西南風，挾帶境外污染影響台灣，加上各地大多為晴到多雲，午後光化作用增強，臭氧易上升。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

環保署指出，今（1日）環境風場為偏西風至西南風，清晨中南部地區風速較弱，局部區域有污染物累積，空品一直到明後兩天環境風場逐漸轉偏東風，西半部地區擴散條件轉差，污染物仍將持續累積，一直到5日鋒面影響，降雨機率增加，空氣污染物受降雨洗除，空氣品質才可望好轉。

依監測資料及氣象局資料顯示，5月1日環境風場為偏西南風，挾帶境外污染影響台灣，加上各地大多為晴到多雲，午後光化作用增強，臭氧易上升；清晨及夜間西半部地區擴散條件稍差，污染物可能累積；中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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環保署說明，今日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級，竹苗局部地區及金門、馬祖地區短時間可能達紅色警示等級；北部、中部空品區及馬公地區為「紅色警示」等級。

環保署進一步指出，未來一週，5月1日受境外污染及光化作用影響，午後臭氧易上升，2至3日環境風場逐漸轉偏東風，西半部地區擴散條件轉差，污染物易累積；4日南風稍增強，南部位於迎風面，擴散條件較佳，北部地區位在下風處，可能污染物累積；5日鋒面影響，降雨機率增加，空氣污染物受降雨洗除，空氣品質可望好轉；6日環境風場為東北風，中南部地區位於下風處，污染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，春季天氣變化快速，預報不確定性高，請隨時留意最新空氣品質資訊。

環保署強調，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。