試水溫？韓國瑜勞動節向勞工朋友喊話　網：期待穿雲箭再出

▲韓國瑜勞動節透過臉書感謝勞工朋友的辛勞。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者蘇晏男／台北報導

競選期間受到諸多勞工朋友歡迎的前高雄市長韓國瑜，在總統大選落敗後遠離政壇多時，如今當起YouTube網紅，透過「韓先生來敲門」重回大眾眼前，但正值國民黨主席之爭漸白熱化，敏感時間點，一舉一動備受關注。今（1）日，韓國瑜特地在臉書感謝勞工們辛苦的付出，社會才能擁有旅多安穩便利。對此，就有網友留言回覆，「期待穿雲箭再出」。

「勞動節快樂。」韓國瑜1日在臉書寫道，這段時間，他走訪了台灣不少地方，敲開了許多扇大門、認識了好多努力生活、用心付出的人們；今天是五一勞動節，他特別想要感謝盡心盡力堅守崗位的廣大勞工朋友們，這個社會擁有的許多安穩便利，都是你們的辛勞付出所成就的。

韓國瑜表示，在這個特別的日子，我向各位辛苦工作的勞工朋友們致上最高的敬意，祝福大家身體健康、順心如意、勞動節快樂。

貼文一出，立刻吸引許多網友回覆，有人表示，「咱攏沒離開」、「一直都挺你」、「韓國瑜是我們的唯一支持，只等你一人」、「期待穿雲箭再出，庶民永遠與您站在一起，韓總辛苦您了~加油」、「責任越大 越要堅持，莫讓台灣價值被毀壞怠盡」。