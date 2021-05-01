金正恩氣壞了！抓包高官「偷買中國貨」秒處決　20人離奇墜樓慘死

▲金正恩下令處決數名高官。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）領導人金正恩4月初才因遠距教學施政進度緩慢，而處決一名教育部高官，日前又傳出負責醫院採購的高級幹部慘遭處決，原因是受疫情影響出口之下，醫院本應從德國進口的醫療設備，改為向中國購買。金正恩得知後相當震怒，不僅處決這名幹部，據說還有20人墜樓死亡。

根據《每日NK》報導，金正恩4月底收到官員報告稱，平壤綜合醫院的興建工程進度延宕。原本預計要在去年10月10日建黨紀念日前完工，由於設備不足，竣工日期已經推遲，當時金正恩便要求，除了加快興建工程外，進口醫療設備應採用德國等歐洲國家生產的儀器，因為金正恩本人就曾赴德國留學，對當地醫療印象良好。

報導稱，雖然目前醫院已經蓋好，卻因為醫療設備不全而無法開業。且受疫情影響出口之下，負責採購的高級幹部竟私自改向中國以更優惠的價格，進口相同的醫療設備。然而，金正恩知悉後怒氣沖天，立即下令將相關負責官員處死，牽涉其中的經濟部副局長與一名衛生部高官也同樣被處決。據消息人士指出，不只是高官，還有20名軍人與工人在醫院施工現場，因不明原因墜樓慘死。

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