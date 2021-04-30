AZ疫苗爆嚴重貧血！韓29歲公務員須「移植骨髓」　血小板跌到剩4千

▲南韓一名年僅29歲的公務員，在接種AZ疫苗後出現嚴重貧血症狀，須接受骨髓移植。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗異常副作用頻傳，繼全球各國陸續發生血栓案例後，南韓一名年僅20多歲的公務員在接種後，竟然被診斷出「嚴重再生不良性貧血」（severe aplastic anemia, SAA），最後還被醫師建議需要接受骨髓移植，令他氣得無語問蒼天。

根據《韓聯社》報導，該名29歲的9級公務員，為江原道旌善郡保健所（衛生所）的工作人員，新冠疫情爆發後負責安排確診者隔離與居家隔離者載運工作，因此才被納入AZ疫苗接種對象名單，本月4日下午2時在保健所接踵AZ疫苗，沒想到接種當日晚間卻出現牙齒顫抖、發冷，在服用解熱劑後的隔天，左手臂開始出現肌肉痠痛。

接種後第3天（4月7日）開始出現噁心、嚴重嘔吐，第4天（8日）左手臂與臉部開始出現米粒般大小的紅色斑點，雖經過7天的監控，異常的副作用症狀有所減退，但症狀卻始終未完全消退，直到22日前往當地一間醫院接受檢查，才被醫師診斷罹患嚴重再生不良性貧血，要求前往大醫院接受更進一步的檢查。

該名公務員接受第2次檢查時，被診斷出罹患「特發性在生障礙性貧血」（Idiopathic aplastic anaemia，屬後天症狀），期間血小板數值還一度跌到僅剩4000，之後住進首爾某間大型醫院接受治療，醫師建議需接受骨髓移植。

目前該名公務員的病例已向江原道與旌善郡當局通報，將進行疫調工作，釐清副作用症狀是否與疫苗有關。

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