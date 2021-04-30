近百人參加！桃檢與北檢、台北關「19日曾到諾富特參加座談會」

▲諾富特飯店房務主管確診，現傳出19日北檢、桃檢、台北關上百人曾到場參加座談會。（圖／記者沈繼昌攝）

記者劉昌松／台北報導

華航染疫事件擴大！作為華航機師檢疫場所的諾富特飯店昨（29日）爆出，一名房務主管確診，相關員工、入住機師、旅客400多人轉往集中檢疫所，指揮中心下令淨空飯店。不過今（30日）再傳出，桃園地檢署19日曾與台北地檢署、關務署台北關人員於諾富特舉行座談會，參與人數近百人。對此，桃檢、北檢稍早也回應了。

根據指揮中心資料，這名諾富特房務主管為案1120，係一名本國籍40多歲男性，近期無出國史，平時工作項目為檢察房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品、送備品，工作期間均佩戴口罩及手套，而該個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於昨（29日）確診。

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桃檢、北檢指出，台北、桃園地檢署19日與台北關人員於諾富特舉行座談會，2署檢察長都有參加，中午於諾富特餐廳用餐1個半小時，未進入住房區，當天活動進出有全程戴口罩，依規定做好防護措施。

另外，桃檢、北檢均表示，至今沒有接到指揮心或衛生單位通報疫調，全員正常出勤、開庭，已經要求同仁留意體溫、身體狀況，現雖仍正常上班，也呼籲同仁盡量避開人潮聚集處所。

▼諾富特飯店29日進行清空作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）