諾富特染疫員工曾搭公車到中壢火車站！台鐵緊急回應了

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內再增3例本土病例，都是諾富特飯店員工，指揮中心也公布相關足跡，其中案1128房務人員曾於4月28日搭703公車到中壢火車站。台鐵局表示，將會依照CDC指令加強消毒，也會縮短消毒頻率，且旅客進出車站都須戴口罩，也都會量測體溫，體溫低於37.5度者才可搭車。

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▲華航飯店確診者案1128足跡。（圖／指揮中心提供）



中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增3例本土COVID-19確定病例(案1127至案1129)，皆為機場防疫旅館員工。指揮中心表示，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工，近期無出國史，昨(29)日上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所進行採檢，於今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。

指揮中心指出，案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於今日確診(Ct值16)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診(Ct值20)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。