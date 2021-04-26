不祥預感成永別！印尼海軍離家…兒崩潰哭阻出門　最後身影超鼻酸

記者吳美依／綜合報導

印尼潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）25日被證實沉沒，其殘骸散落在峇厘島北部海域、大約838公尺深的海床上，53名船員全數罹難。社群媒體上流傳的影片顯示，殉職官兵亞迪（Imam Adi）日前即將離家返回軍中前，卻遭兒子瘋狂哭鬧阻止。網友們忍不住鼻酸落淚，許多人認為，小男孩可能有「不祥的預感」，才會拚命阻止爸爸出任務。

影片中，小男孩不斷哭鬧尖叫，一邊奮力把父親推回房內，一邊伸長小手把門關起來，就是不願讓爸爸離開。亞迪被兒子「黏人」的舉動逗得非常開心，笑得開懷。

此影片24日上傳時，潛艇尚未正式尋獲，許多網友都在留言集氣，「希望他們趕快被找到，回到家人的懷抱」、「希望奇蹟發生」、「祈禱每個人都平安」。一些人認為，小男孩可能直覺那次離別就是永別，才會出現如此激動的反應，不論是不是巧合，這些畫面在悲劇發生後，都令人看了格外鼻酸。

此影片在社群媒體上瘋傳，觸動社會大眾。印尼社會部長馬哈里尼（Tri Tismaharini）於25日下午前往爪哇島泗水（Surabaya），慰問亞迪的家屬，她致上哀悼之意，還買了新玩具送給亞迪的兒子。

南伽拉號21日在峇厘島北部海域演習時突然失聯，印尼軍方出動數百名士兵全力搜救，美國、澳洲、新加坡和馬來西亞等國也派人支援，未料25日尋獲殘骸時，船體已經斷成三截，沒有任何倖存者。

印尼軍方推測，潛艦沒有發生爆炸，可能是強大水壓導致船身破裂，他們將持續進行打撈救援，並且展開深入調查，釐清究竟是人為操作失誤或者機械故障釀成悲劇。

印尼潛艦殘骸照曝光！「斷成3截」沉沒838公尺深海 53官兵全死亡

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