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金正恩超樂！北韓「自殺式」無人機測試成功　今年11月量產部署

▲▼北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

根據《朝鮮日報》報導，北韓已經完成了小型「自殺式無人機」的測試，這款無人機不但擁有偵查功能，還能對敵人進行攻擊。領導人金正恩也滿意地向研究人員致謝，並稱這次的成功是替朝鮮人民軍的進步和實力奠下基石。

報導指出，北韓從10日開始在平安北道龜城方賢區進行測試，並在14日向金正恩通報，已成功完成偵查型和攻擊型無人機的「最終戰術和技術數據穩定」測試。而金正恩也親自書寫了感謝函，並稱這次的成功是替朝鮮人民軍的進步和實力奠下基石。

▲▼南韓國防部2014年在麟蹄郡山上發現北韓無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國防部2014年在麟蹄郡山上發現北韓無人機。（圖／達志影像／美聯社）

測試期間除了研究人員和工程師外，北韓軍需工業部、北韓國防科學院等政府部門也到場視察，這次無人機的成功測試，對該國有重要軍事意義。據了解，這款無人機能夠在前線深處進行偵察，還能進行精準的自殺式攻擊。

金正恩在今年1月召開的第8次全國代表大會上就曾表示，無人機的開發將是該國的重要任務。研究人員也透露，這款無人機能針對南韓的設備啟動「鉗形攻勢」（pincer attack），希望能夠在今年11月之前開始部署使用。

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