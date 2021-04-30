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嘉縣模範勞工表揚大會　145位優秀勞工獲獎

▲嘉義縣110年模範勞工表揚大會。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣110年模範勞工表揚大會。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣為表揚勞工對從事經濟發展辛勞及貢獻，在棒棒積木飯店舉行模範勞工表揚大會；今年更新增資深模範勞工組、身心障礙模範勞工組、新住民模範勞工組以及外籍移工模範勞工組，肯定所有為嘉義打拼的優秀勞工，共表揚145名模範勞工、27家優良工會及26名優良會務人員，縣長翁章梁親自頒獎及合影，肯定勞工朋友們，在工作崗位勤奮為嘉義打拚，默默付出及努力。

▲嘉義縣110年模範勞工表揚大會。（圖／嘉義縣政府提供）

「勞工是社會進步的動力！」翁章梁表示，這些優秀的勞工都是嘉義經濟發展的重要功臣，感謝所有勞工朋友們長期為嘉義奉獻，值得肯定及嘉許，縣府團隊將繼續推動各項保障勞工的措施，同時期望勞資和諧拚經濟。

活動開場由台塑企業新港廠吉他社為大家演奏，翁縣長也跟著吉他社一同在現場高歌「世界第一等！」，吉他社是由一群熱愛音樂的夥伴共同組成，大家利用下班後的時間聚在一起團練，紓解工作壓力，並在社長許堅志及外聘專業吉他老師的指導下，建立良好團隊默契和彈唱技巧，屢屢獲邀於許多活動公開演出，展現勞工的活力。

▲嘉義縣110年模範勞工表揚大會。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁強調，自上任以來積極帶領縣府團隊力拚轉型，盼將嘉義縣打造為農工大縣，勞工更是不可或缺的人力資本，為因應工業區開發，強化青年及勞工就業發展，在去年底成立了勞工暨青年發展處，讓勞青處處理日趨複雜及不同新興型態的勞資爭議案件，保障勞工權益，同時鼓勵青年在嘉義安居樂業。

受獎的模範勞工均在工作崗位上認真付出，績效卓著備受肯定，獲選本縣110年度模範勞工中，其中資深模範勞工錢永裕服務年資已38年，為台灣化學纖維股份有限公司新港廠企業工會會員，自2009年起便參與工會運作，並獲選監事其後持續擔任常務監事，監事會召集人迄今，期間積極參與廠區推動廠鄉一家親各項活動及每年的募捐及參訪活動，2014年更獲選優良從業人員，接受王創辦人表揚，熱心公益、敬業樂群、敦品勵行，足為楷模。

身心障礙模範勞工游程熙，創辦本縣彩券販賣人員職業工會，因其自幼感冒打針發生疏失而導致腿部神經受損成為肢障者，成長階段歷經波折，至91年開始經銷彩券，創辦工會為殘障朋友服務，並得益妻子無怨無悔的全力支持，而無後顧之憂盡心盡力的服務殘障朋友，是其最大的幸福與享受。

新住民模範勞工秦花秀來自中國，因為很喜歡刺繡，來台後加入了嘉義縣縫製裝飾品製作工職業工會，在家做十字繡手工也跟左鄰右舍討論繡法，有時幫忙縫補衣物既維持興趣也增進鄰里間情感，感受到台灣純樸的鄉情和語言文化，感受到台灣的風土人情，體會到人生須要不停的挑戰才會更耀眼。

外籍移工模範勞工馬提思來台工作將近9年，擔任現場技術員一職，在職期間樂於教導新進移工：以利新人盡快熟悉現場作業，平時休假日會帶新人出外騎單車熟悉嘉義；也擔任移工宿舍的宿舍長，時常協助雇主辦理移工相關活動，為其他移工與本籍勞工溝通協調角色；工作態度負責、盡職，具有服務精神！

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