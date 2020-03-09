嘉基工會表揚模範勞工　黃敏惠肯定第一線醫護同仁

▲黃敏惠出席嘉基工會表揚模範勞工。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會日前於嘉基醫院路加堂舉行第2屆第1次會員代表大會，並在會中進行表揚模範勞工的儀式。市長黃敏惠特別與會致意並表達對第一線醫護同仁的感謝。嘉義基督教醫院姚維仁院長、立法委員王美惠、議員黃思婷及傅大偉等貴賓也到場致意。

▲嘉基工會表揚模範勞工。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，非常感謝趙麟宇理事長及所有理監事的帶領及努力，更感謝在基層所有醫護朋友對嘉義防疫工作的努力與奉獻。她強調，防疫期間更應該要來謝謝大家的辛苦及努力。黃敏惠進一步指出，防疫工作絕對需要大家一起來，沒有人是局外人，因為我們都是一家人。她同時也感謝立委及議員給予的指導，強調攜手合作才會更好。

黃敏惠指出，今天要特別祝福所有受表揚的模範勞工，這時候更顯得特別有意義和不同，因為她自己也是醫護人員的家屬，了解在醫院第一線工作時都容易膽戰心驚，家屬的心情都能體會，但她相信大家絕對沒有退縮，反而會因此更勇往直前，因為這份力量是社會安定的力量。

▲嘉基工會表揚模範勞工陳冠分(右二)（圖／記者翁伊森翻攝）

會員代表大會同時也舉行模範勞工表揚儀式，此次有9名優秀的醫護等人員得獎，他們分別來自行政部門、醫療部門、醫事部門、護理部門等。其中護理部門的護理師陳冠分任職超過31年，個性熱情外向加入嘉基成立第一批志工群團隊，曾於2003年參與SARS抗疫，並於2009年參與社區各日間關懷站，推動老人健康促進活動，深獲好評。

陳冠分並曾獲得嘉義市優良護士楷模、第八屆南丁格爾特殊貢獻獎「金牌績優奉獻獎」表揚等事蹟，今年甚至代表嘉義市參加全國性的模範勞工選拔，可說是實至名歸。

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