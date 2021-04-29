釋底線訊號　陸罕用「勿謂言之不預」警告台獨

▲大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國台辦發言人馬曉光28日，用「勿謂言之不預」6字，警告台灣任何形式的「修憲謀獨」分裂行徑，強調會採一切必要措施予以反制。值得注意的是，所謂「勿謂言之不預（以後不要說沒有跟你事先說過）」的說法，過往主要被中共黨媒用在衝突發生時，為一種嚴重警告，甚至是「動用武力的信號」。

馬曉光28日主持國台辦例行記者會，面對記者提問，民進黨憲政小組共同召集人姚嘉文，提出台灣新憲法的基本主張，是正名為「台灣共和國」時，做出上述表示。

▲民進黨憲改小組召集人，柯建銘、姚嘉文、鄭文燦。（圖／ETtoday資料照）

馬曉光說，我們高度關注有關動向，一小撮「台獨」分子不斷進行「台獨」冒險挑釁，只會加劇兩岸關係動盪，把台灣推向危險境地，給廣大台灣同胞帶來深重災難。

他說，「我們（中國大陸）堅決反對島內任何形式的『修憲謀獨』分裂行徑，將採取一切必要措施予以反制，勿謂言之不預。」

勿謂言之不預，簡單來說就是表達「我已經把醜話說在前面了」的意思，在中共建政後，大陸外交部、黨媒《人民日報》曾在1962年、1978年的中印、中越邊境衝突等少數情境中，用到該說法，被視為一種表達嚴重警告的外交術語，甚至是在動用武力、開戰前，宣示底線的信號。

近年，大陸外交部駐港公署，也曾在美方通過《香港人權與民主法案》等涉港議案時，用過此說法，另去年央視連續數日報導台灣間諜案時，《人民日報》評論文章，也對「台灣情治部門中抱守台獨立場的頑固分子」說，要早早收手，勿謂言之不預也。

另就日前解放軍三艘海軍艦艇在南海交接入列，中共總書記習近平出席儀式，馬曉光說，我們捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，能力不容置疑。

▲習近平4月23日在海南，出席海軍三型主戰艦艇集中交接入列活動，三艘艦艇中包括4萬噸級的075型兩棲攻擊艦海南艦。（圖／新華社）

至於媒體提問，台灣有民調顯示近四成民眾同意「兩岸終須一戰」的說法，以及兩岸關係等議題時，馬曉光重申，民進黨應誠實面對體現一個中國原則的「九二共識」這個，是繞不開的。認為未來雙方可以在一個中國原則基礎上，通過平等協商尋求解決之道。

他說，當前兩岸關係緊張動蕩的根源，在民進黨和台獨挑釁，強調「台獨」與反「台獨」的較量，已不是所謂兩岸傳統的「政治紛爭」。馬曉光說，大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不容忍「台獨」，決不允許國家分裂的悲劇重演，如果「台獨」勢力鋌而走險，必將遭受沉重打擊，把台灣推入深淵。

對於國台辦的言論，陸委會28日回應，中共當局慣常以威脅粗暴言論行徑處理兩岸議題，我們不會接受。陸委會說，當前台灣各種修憲意見，均係內部事務，中共無權置喙干涉，呼籲對岸充分瞭解民主社會的運作、尊重多元意見表達，切勿刻意製造對立紛擾。

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