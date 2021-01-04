柯一正在人行道畫狗將開罰1200　自認和平溫柔抗議：甘願受罰

▲柯一正半夜在人行道畫小狗，恐被罰1200到2400元，自認「和平溫柔抗議」也甘願受罰。（圖／翻攝自Facebook／柯一正）

記者林育綾／台北報導

導演柯一正日前在人行道上畫狗，抗議住宅附近無公園綠地可使用，希望提醒「居民也包括動物」，大批網友紛紛按讚！不過台北市政府交通管制工程處已派員塗銷，而柯一正今（4）日出席綠光劇團《結婚!結昏?辦桌》甄選舞者記者會也表示，自認這是很和平、溫柔的抗議，但要做之前也有受罰的心理準備，看報紙才知可能罰1200元，他表示會甘願受罰。

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▲▼柯一正為了畫狗，事先剪裁紙板，做了很多準備。（圖／翻攝自Facebook／柯一正）

柯一正3日於臉書發文，提及自己居住的大安區建安里，沒有讓人休憩的綠地、小公園，兩塊空地皆被里長圈起來不開放，因此在綠色人行道上加畫小狗「溫柔抗議」。他表示這件事在心裡已經想了一、兩個月了，「人生苦短，該做的事不能等。」特地在紙板畫狗並剪裁，又花了一個晚上塗三層漆、等它乾。

而建安里里長溫進亮今日也喊冤，直指那2塊地都是他向區公所認養的，目前正在綠美化中，其中一塊地已開放民眾種花種草，另一塊則因安全疑慮所以未開。雖然委屈，但也說「大家就住在附近，未來碰到柯一正會和對方溝通聊聊。」

▲柯一正、吳念真、羅北安出席綠光劇團《結婚!結昏?辦桌》甄選舞者記者會。（圖／記者林育綾攝）

柯一正今下午出席綠光劇團《結婚!結昏?辦桌》甄選舞者記者會時，被媒體問及此事件，他原先害羞表示，「這件事不要在這講」，不過後來也提到，其實台北市對居民十分不公平，不是每個鄰里都有這樣的情形，但剛好自己住的地方沒有一塊綠地和小公園，能讓人、讓狗散步，他自己帶狗，常常都不知道讓牠去哪裡尿尿，愛犬常靠著牆縫長出來的綠色雜草、電線桿來尿，認為居住環境裡應該要有更多綠地，但多次向里長反應，也沒得到什麼回應。

因此他突發奇想，在人行道上的「大人牽小孩」人形旁，多畫了一隻小狗，還不忘加上牽繩，是想提醒大家「這裡的居民也還有動物」。他還說，國外有些社區的公園，還會在椅子寫上曾有哪個作家住在這，讓人知道社區的歷史、人文脈絡，認為社區應該更有溫度。

▲▼柯一正在人行道畫上小狗，自認以「和平溫柔」方式抗議，也甘願受罰。（圖／翻攝自Facebook／柯一正）

而據悉台北市政府交通管制工程處已派員把「小狗」塗銷，柯一正今也說，「應該要留下來，這是一個很好的提醒」，也自認這種抗議方式「很和平、溫柔」，不是拉布條謾罵，因此不擔心是錯誤示範。網友甚至紛紛按讚留言「以後要畫要揪我！」、「溫柔的抗議，太可愛了！」、「太可愛了 好暖的抗議」，還有人讚「牽繩很重要，愛牠請保護好牠！」

依據「道路交通管理處罰條例」第82條，擅自變更或修改人行道標線，依法可罰新台幣1200元至2400元。柯一正說，他也是透過報紙才知道罰金可能是1200元，不過在做這件事情之前就有心理準備，所以也會甘願受罰。

而談到自己在綠光監督的新作品《結婚!結昏?辦桌》音樂劇，他也說，這次相隔24年的升級版，希望賦予父親角色「浪漫、開朗」的個性，有更多俏皮的行為，這部分會做出不少改變。彷彿也在暗喻自己的性格及行為轉變。

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