機師染疫點找到了？諾富特飯店遭令「清空消毒」　機組員全部撤離

▲華航多名機師確診。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空多名機師確診新冠肺炎，今日傳出染疫原因疑似為被當作華航長程線機組員外站過夜後返台居家檢疫點的諾富特華航桃園機場飯店，該飯店今日被要求全面清空消毒。對此華航僅表示，有關疫情資訊由中央流行疫情指揮中心統一公布。

據了解，原被當作華航長程線機組員外站過夜後返台居家檢疫點的諾富特華航桃園機場飯店，今日突然被要求全面清空消毒，機組員也被要求在中午前撤離，而今日返台的機組員也無法進入飯店。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥未證實相關消息，僅低調表示「指揮中心會統一說明」。

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中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝昨日在記者會上指出，感染源和關聯性還在調查，機師很多居家檢疫都在諾富特飯店裡，有人質疑居檢是否有確實，在集中檢疫所比較有經驗，所以進駐指導，第一是針對安全管理，借助航警局同仁來協助，用集中檢疫所的模式去管理；第二是關於感染管控的動線，會由部立醫院同仁去查看。

▲部立桃園醫院在華航園區飯店設立臨時醫療站。（圖／王必勝提供）

他也提到，因為還不清楚是不是檢疫旅館的問題，狀況還不明朗，會針對採檢、旅館等個面向都會去考慮，看看哪些地方有疏忽，依照過去在集中檢疫所的經驗，最重要的是看執行有沒有確實，包括檢疫者是否都在房間裡，會不會因為送餐和拿餐離開房間，所以接觸到其他人或是垃圾清運、房間清潔是否有確實等，依照過去經驗這些比較有可能是漏洞。

王必勝強調，目前還在場勘，看看監視器是否足夠，動線不良的話也會做調整，因為指揮中心剛下命令，會盡快去看動線，有結果會跟指揮官回報。

另外，王必勝也在臉書po文簡單說明現場狀況，表示在該園區設置疫苗接種站，包括冰箱、急救設備、救護車、急診醫護、休息區等，預計可以大幅提高華航員工疫苗施打率。

▲▼指揮中心正在積極尋找機師染疫源頭。（圖／王必勝提供）

華航昨日表示，除先前已視需執行的分區辦公外，5月起也擴大至華航園區各單位實施分組居家辦公計畫，減少人員接觸，降低傳染風險。

華航表示，已自28日起朝機組員返台居家檢疫處所一人一戶的方向進行，並依機組員需求安排檢疫旅館，後續將依指揮中心居家檢疫政策滾動調整。