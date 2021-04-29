偷鄰居「新疆和田大紅棗盆栽」　霧峰女：拿給爸爸欣賞忘了還

▲霧峰警分局長陳家銘（右）表揚員警吳梓楠積極辦案。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

警界紀律敗壞連環爆，但也有員警為了小案積極偵辦，台中市霧峰區64歲廖姓民眾花了700元買了一盆「新疆和田大紅棗盆栽」，擺放在自家門口欣賞，不料卻失竊，廖男不忍照顧大半年卻不翼而飛而報警，霧峰警方受理後調閱路口監視器，不分日夜緊盯了17個小時，終於發現竊嫌竟是住在隔壁的婦人，廖男感謝員警努力查案，特地上書警政署長，分局長陳家銘也代頒發獎勵令鼓勵。

霧峰警分局霧峰派出所警員吳梓楠受理報案後，積極調閱周邊監視器，鍥而不捨的緊盯17個小時的監視器畫面，終於發現竊嫌原是住在隔壁的鄰居40歲張姓婦人，張婦坦承，看到盆栽照顧得蠻漂亮的，就帶回去給父親欣賞，問問家中是否也要栽種相同的盆栽，結果忘了歸還。

她一接獲警方通知後，立即將盆栽帶來派出所歸還失主，並與報案人達成和解，但吳姓警員於案發隔天就迅速偵辦完畢，並將案件依法移送分局及地檢署偵辦。

吳員日前突然接獲通知，分局長陳家銘將頒發獎勵令表揚，原來是廖姓報案人被吳員積極查案的態度感動，親筆投書警政署，感謝吳員案無分大小，百忙中仍積極調閱監視器進而破案，希望署長能給予適當獎勵，以鼓勵基層員警士氣。

陳家銘認為吳員的工作態度與精神值得作為其他同仁的楷模，親自到霧峰派出所頒發獎勵令，並在分局聯合勤教公開表揚，希望所有同仁不論案件大小，都應該以同理心積極處理，盡心盡力為民服務。

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