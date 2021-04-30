國中女第6度逃家「搭陌生男機車」消失5天　單親媽求：大家幫忙找

▲台中14歲甜美國二女生逃家，單親媽憂心被下藥一輩子就毀了。（圖／家屬提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市14歲張姓國二中輟女生，從3月起已陸續逃家5次，都住在同是中輟生同學家，張媽媽為了讓女兒遠離台中的同學，26日轉學到苗栗的學校，當天載去上學途中，女兒趁她到超商買早餐時，突然下車並坐上一輛陌生男子的機車離去，兩人仿佛早就約好，張女至今已5天音訊全無，張媽媽憂心如焚，萬一被下藥控制，人生就毀了。

▲▼台中14歲甜美國二女生突然下車，坐上一輛男子所騎的機車離去。（圖／ETtoday資料照）

張媽媽說，女兒從3月開始就常離家，前3次都是她自己遍訪同學，一個問一個的問出下落，有2次則是會同警方才找到人，5次離家都是住在同是中輟生的同學家，為了讓女兒遠離台中的同學，申請轉校到苗栗，26日當天上午載她去苗栗上學，女兒突然要求「幫我買牛奶、電話卡」，張母於是在一家超商下車，進去給女兒買早餐。怎料少女見狀，立刻下車往後方奔跑，並坐上一輛陌生男子的機車揚長而去。

張媽媽走出超商後，發現孩子不見了，趕緊到苗栗頭份派出所報案，以前逃家都只有1、2天就找到人，這次已經有5天都沒有消息，女兒身上沒有半毛錢，一想到萬一被人下藥控制，一輩子就毀了，內心幾乎崩潰。

張媽媽拜託社會善心人士幫忙協尋，如果順利找到人，她會和女兒好好溝通，並帶去看心理醫生，全力讓女兒回歸正途，不再逃家。

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