「疫苗就是希望！」拜登上任100天施打2.2億劑　呼籲全美國人接種

▲美國總統拜登上任以來首度在國會發表演說。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國總統拜登在美東時間周三(28日)晚間發表就任以來首次國會演說,他提及新冠疫苗接種進度、1.9兆美元經濟紓困方案等成就,上任近100天以來,已經可以宣布「美國再次動起來了」(America is on the move again)。

拜登表示,他剛上任時,美國處於危機之中,面臨「一世紀以來最嚴重的疫情、1929年經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機,及內戰以來最嚴重的民主攻擊」,但其政府執政不到100天後,已經開始扭轉局勢,「我已經能夠向全國報告,美國重新動起來了。化困境為可能,化危機為轉機,化挫折為力量」。

拜登花了很長時間說明疫情應對措施,「我承諾在100天內接種1億劑新冠疫苗後,我們在100天內提供超過2.2億劑疫苗」。他表示,政府調動所有聯邦資源,向全國近4萬間藥局、超過700間社區健康中心提供疫苗,也正在發展社區接種站與移動式施打設備,讓疫苗擴及全國最偏遠貧窮的地方,「如今,90%美國人住在疫苗接種點5英里內的地方」。

拜登呼籲國民踴躍接種疫苗,「所有16歲以上的人如今都符合資格,能夠立刻施打疫苗。去接種吧,美國!」他形容,今年稍早通過的《2021年美國救援方案》 (American Rescue Plan)是「美國史上最重要的救援法案之一,且我們已經看見結果」,也不忘感謝國會議員的協助與努力。

《2021年美國救援方案》的1.9兆美元將用於紓困支票、失業補助、各州與地方援助、營養計畫、住屋津貼、稅收優惠、給薪病假與育嬰假、教育與兒童照護、醫療健康保險補助、小型企業津貼等等。最重要的是挹注140億美元研發、分配疫苗以及檢測與追蹤等相關計畫。

★《宇宙人外信》:中英日韓四聲道,時事閒聊學單字★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast