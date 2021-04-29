「疫苗就是希望！」拜登上任100天施打2.2億劑　呼籲全美國人接種

▲美國總統拜登上任以來首度在國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登在美東時間周三（28日）晚間發表就任以來首次國會演說，他提及新冠疫苗接種進度、1.9兆美元經濟紓困方案等成就，上任近100天以來，已經可以宣布「美國再次動起來了」（America is on the move again）。

拜登表示，他剛上任時，美國處於危機之中，面臨「一世紀以來最嚴重的疫情、1929年經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機，及內戰以來最嚴重的民主攻擊」，但其政府執政不到100天後，已經開始扭轉局勢，「我已經能夠向全國報告，美國重新動起來了。化困境為可能，化危機為轉機，化挫折為力量」。

拜登花了很長時間說明疫情應對措施，「我承諾在100天內接種1億劑新冠疫苗後，我們在100天內提供超過2.2億劑疫苗」。他表示，政府調動所有聯邦資源，向全國近4萬間藥局、超過700間社區健康中心提供疫苗，也正在發展社區接種站與移動式施打設備，讓疫苗擴及全國最偏遠貧窮的地方，「如今，90％美國人住在疫苗接種點5英里內的地方」。

拜登呼籲國民踴躍接種疫苗，「所有16歲以上的人如今都符合資格，能夠立刻施打疫苗。去接種吧，美國！」他形容，今年稍早通過的《2021年美國救援方案》 （American Rescue Plan）是「美國史上最重要的救援法案之一，且我們已經看見結果」，也不忘感謝國會議員的協助與努力。

《2021年美國救援方案》的1.9兆美元將用於紓困支票、失業補助、各州與地方援助、營養計畫、住屋津貼、稅收優惠、給薪病假與育嬰假、教育與兒童照護、醫療健康保險補助、小型企業津貼等等。最重要的是挹注140億美元研發、分配疫苗以及檢測與追蹤等相關計畫。

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