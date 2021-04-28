戶外社交不必戴口罩！美CDC更新疫苗接種指南　拜登大讚驚人進展

▲美國總統拜登在白宮發表抗疫最新演說。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）27日更新公共健康指南，已經完成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種的民眾，在戶外健身、用餐時可不配戴口罩，也可參與小型戶外集會。總統拜登在白宮發表演說表示，「底線很清楚，如果你接種了，就可以做更多事」，他更大讚全美疫苗接種取得「驚人進展」。

綜合外電報導，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）27日在白宮防疫記者會上表示，完成2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種的民眾，除了在音樂會、運動賽事或購物中心等大量人群聚集處之外，外出散步、健身時是允許不戴口罩的，也能夠和友人在戶外小型聚會。

意指一旦接種疫苗，在室內和室外的防疫規範就會一定程度放寬。不過新指南對室內規範仍更為嚴格一些，在室內與他人進行社交活動時，建議仍需佩戴口罩。

至於符合「接種」的條件，根據CDC公布的最新指南，指的是完成輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）第二劑接種2週後，或是接種嬌生疫苗（Johnson & Johnson）2週後，才算完成接種。目前全美約30%民眾已經完成接種。

拜登在白宮發表演說，他尤其鼓勵年輕人接種疫苗，因為多了更多活動的空間和鬆綁的規定，「這是另一個去接種的好理由」，「只要你完成了接種疫苗，你在戶外且遠離龐大人群聚集地點時，就可以不必戴口罩。」

拜登透露下周將會規劃出進一步的計畫，期盼在7月4日美國國慶日前能成功抑制病毒的猖獗，他已經設下目標，希望美國人在當天都能舉辦小型的聚會慶祝。