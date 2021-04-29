網紅拍口蹄疫影片提「政府失能」！農委會被爆無法接受：有損形象

▲劉建國說，農委會影片在網路上觀看次數少之又少。（圖／翻攝農委會YouTube頻道）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（29日）進行食農教育相關報告，立委劉建國認為推廣政策要貼近人心，提到農委會之前要跟一個網紅合作拍口蹄疫影片，結果只因為內容有「政府失能」4個字，最後無法上架，農委會主委陳吉仲說，不知道有這件事。

劉建國說，農委會好像有跟一個網紅拍攝影片，是在講口蹄疫，拍完後發現，該名網紅特別提到「政府失能」，導致影片不能上架，但網紅要做食農教育，只是「還原歷史真相」，最後這名網紅還是決定自己放上網路，結果瀏覽次數已經超過16萬。

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▲台灣正式成為口蹄疫非疫區影片，觀看次數至今136。（圖／翻攝農委會YouTube頻道）



劉建國接著表示，去看不管農委會哪種影片，以同樣講口蹄疫的，三月到現在觀看次數只有111，他強調要把食農教育做好要很貼切跟實際，農委會自己去委託人家，只因看到政府失能就無法接受，跟人家解除，結果對方瀏覽次數高達16萬。陳吉仲要劉建國直接講是哪名網紅，因為完全不知道防檢局、畜牧處或是公關科有委託過此事。劉建國說網紅是「cheap」，陳吉仲說，後續會去查，劉建國最後提到，相信陳吉仲個性不會這樣，但底下的人不見得。



實際去看cheap在YouTube發布的「先別管萊豬了，你知道口蹄疫嗎？」影片，他提到，某部會去年12月跟他接洽要介紹國產豬好處，他文案寫聊口蹄疫來龍去脈，因為政府失能，民間沒警覺性，才導致最後爆發，政府一連串錯誤政策，造成防疫破口，只是某部會長官看了很生氣說，「不能這樣寫，因為有損我們形象。」cheap認為，寫直接寫口蹄疫爆發，產值損失多少，卻不提中間過程很奇怪，政府若沒失能，也不會有後來的情況，最後該部會則說不要做了，讓他寫了2、3次的文案都白費了，不過他影片中並沒有明確點出是哪個部會。

▲陳吉仲說，後續會去查這件事。（圖／記者屠惠剛攝）



另外，YouTube農委會官方頻道，雖訂閱數4.07萬，但以一年前發布的「口蹄疫拔針最後一哩路」，觀看次數僅有67，10個月前發布「台灣正式成為口蹄疫非疫區」，觀看次數至今136，一個月前發布「淬鍊。蛻變 台灣口蹄疫防治紀實」，截至目前也才119。而實際點進去這三支影片觀看，發現「台灣正式成為口蹄疫非疫區」，和「淬鍊。蛻變 台灣口蹄疫防治紀實」，影片內容都一樣。