男臨演扮皮卡丘強吻MC姐遭告　聽聞墜樓意外...他驚訝回應了

▲網紅MC姐過去遭一名宋姓男子騷擾強吻，聽聞MC姐去世他僅回「很遺憾」。（圖／翻攝自Facebook／佳君Mia咪亞）

記者黃宥寧／台北報導

網紅MC姐陳佳君驚傳墜樓身亡，前年她遭演台劇「炮仔聲」臨時演員的宋男扮皮卡丘強吻性騷擾，憤而提告。3月初台北地院依性騷擾罪判他4月，民事再判須賠8萬元。MC姐當時接受《ETtoday新聞雲》訪問超生氣表示「判太輕」。28日記者致電給宋男告訴她MC姐墜樓身亡，他驚訝表示「很遺憾」。

2019年8月2日MC姐與友人前往東區茶街聊天，曾演台劇「炮仔聲」臨時演員的宋男與友人同坐在一桌。聊天過程中MC姐表示「想要皮卡丘」，豈料宋男竟說自己就是皮卡丘，便往她胸蹭，說「妳奶好香」，甚至伸舌想強吻。台北地院依性騷擾罪判他4月，民事再判須賠8萬元。

今年3月1日《ETtoday新聞雲》記者致電詢問MC姐，她表示當時與宋男、4名友人去完夜店後，決定到台北東區的餐廳續攤，豈料，雙方聊天過程中，宋男聽聞MC姐「想要一隻皮卡丘」，下秒竟直接裝成皮卡丘，把自己的臉埋進MC姐胸部「鑽來鑽去」，而MC姐當下趕緊推開，並指著天花板喊「監視器有在拍」、「不要碰我」、「不要鬧了」，宋男卻不肯善罷干休，反倒還脫口說出「信不信我會親你」，接著趁機摟住MC姐腰部並強吻她，氣得MC姐報警提告。

對此《ETtoday新聞雲》28日致電問遭MC姐提告性騷擾的宋男，他聽聞MC姐墜樓身亡，驚訝表示「很遺憾」，並建議記者「我覺得別再寫她的事了，讓她好好走完最後的路留尊嚴給她」。

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