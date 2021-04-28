MC姐「世上沒有我怕的事」！出國散心卻遭好友背叛　捲跨國詐騙

▲MC姐為了前男友和辛尤里互控官司後，一度成為法院常客。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

網紅MC姐陳佳君驚傳墜樓身亡，翻看她的臉書po文，不但自曝有憂鬱症，而且「遺書早寫好」，「根本世上沒有我怕的事」，雖然不時看到她與網友互嗆提告，身邊仍有不少好友為她加油打氣，曾參加華人星光大道的馬來西亞籍歌手許艾文更曾約她出國散心，陳信任地把帳戶借給許女使用，卻因此捲入跨國愛情詐騙而挨告。

MC姐2017年間，因不滿前男友和網紅辛尤里過於親密，在臉書痛罵辛尤里「勾引男人」、「蕩婦婊子」，甚至把辛尤里的手術前照片po網，最後被法院依公然侮辱等罪，判拘役60天、得易科罰金確定，經媒體報導後，MC姐的網紅聲名大噪，她還曾說「媒體稱的網紅，而非我自稱」。

▲馬來西亞籍許艾文涉嫌借用MC姐帳戶詐騙，正由檢警偵辦中。（資料照／翻攝華人星光大道臉書專頁）

就在MC姐和辛尤里相關訴訟暫告平息之際，她又被控涉嫌跨國愛情詐騙，不少女網友指控錢都被騙進MC姐的帳戶裡，MC姐被傳喚到案後強調，她因為認識2012年間來台參加歌唱比賽的許艾文，2人關係不錯，當時許女得知MC姐失意喪志，還邀請MC姐到馬來西亞旅遊散心。

MC姐深信獲得了一段異國友誼，因此在得知許女在台經營網拍後，欣然提供自己的台灣帳戶方便匯款交易，沒想到帳戶被拿去作為詐騙使用，檢察官調查後，發現另名和MC姐互不相識的李姓女子，也供稱被許女所騙而提供帳戶，相信MC姐和李女可能都被許女騙了，因此在2020年底處分不起訴MC姐和李女，至於早已離境的許女涉案部分，移由心北地檢署另案偵辦。

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