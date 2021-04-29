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1日遊只要77元還供餐！阿公阿嬤搶爆...下車驚見到墓仔埔

▲▼旅行團,一日遊,墓地。（圖／翻攝自微博／荔直播）

▲老人團一日遊被帶到墓地，原來是旅遊公司打著旅遊的旗號推銷起了墓仔埔。（圖／翻攝自微博／荔直播）

記者陳怡靜／綜合報導

1日遊地點竟然是墓仔埔！四川省重慶市10多名長輩日前參加旅行團，團費一人只要人民幣18元（約新台幣77元），就能享受景區一日遊甚至還包午餐，許多人聽完超心動紛紛報名。於是10多位長輩一路歡聲笑語，沒想到竟然是被帶到墓地，氣得當場翻臉破口大罵。消息一出立刻引發大陸網友熱議，「這點錢貪便宜，18元郵費都不夠。」

綜合陸媒報導，重慶龍耀文化旅遊公司主動上門找到一名鄭姓老翁，表示一日遊只要18元人民幣，還有一份午飯。鄭阿伯聽到這麼便宜，立刻號召好友們來參加，許多阿公阿嬤也紛紛搶著參加。出發當天，一行人在車上還有說有笑歡笑不斷，直到遊覽車抵達目的地後才發現，被帶到了重慶巴南區龍鳳山陵園，放眼望去是一大片公墓，氣得破口大罵，負責召集的鄭姓老翁也成為眾人圍剿的對象，讓他超無奈。

▲▼旅行團,一日遊,墓地。（圖／翻攝自微博／荔直播）

▲一行人在車上開心同樂。（圖／翻攝自微博／荔直播）

鄭姓老翁澄清，出發前有和旅行社確認費用和行程內容，對方告訴他一人18元，要去景區，並沒有說要去墓地，「要參觀陵園就參觀陵園，不能掛旅遊之名，掛羊頭賣狗肉要不得。」原來是旅遊公司打著旅遊的旗號推銷起了墓地。

據了解，長輩們目前已經原諒鄭姓老翁，不過旅行社的負責人目前不願出面解釋，相關的電話和微信都沒人回應。

▲▼旅行團,一日遊,墓地。（圖／翻攝自微博／荔直播）

▲負責召集朋友的鄭姓老翁相當無奈。（圖／翻攝自微博／荔直播）

事件一出，立刻在網路上掀起熱議，許多網友認為，低價旅行團本來就存在騙錢嫌疑，本來就應提高警覺，「這點錢貪便宜，18元郵費都不夠」、「我就好奇，18元能去哪，隨便打個車都不只18，為什麼要相信18元能去旅遊」，也有不少網友痛批，旅行社這樣做太糟糕，「沒見過這麼缺德的，再便宜人家也消費了吧」、「被帶去免費公園坐著，也比帶去墓地好哇」。

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