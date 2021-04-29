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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜昨怨中央疫調不夠透明　蘇貞昌院會上做出裁示

記者蘇晏男／台北報導

華航機師群聚感染造成機師家屬確診，康橋國際學校林口校區2同學採檢後，驗出血清抗體陽性，新北衛生局急匡列193位學生全面採檢，讓市長侯友宜對於中央未把疫調交給地方頗有微詞。行政院發言人羅秉成29日提到，有地方政府在院會上，反應應加強中央跟地方間協調溝通，而行政院長蘇貞昌也做出相關裁示。

▲蘇貞昌。（資料照／記者羅婉庭攝）

▲蘇貞昌。（資料照／記者羅婉庭攝）

羅秉成29日中午主持行政院會後記者會時轉述蘇貞昌的裁示。他指出，全球疫情仍嚴峻，近期發生數例機師跟其家人確診，蘇貞昌請各部會持續密切合作，配合中央流行疫情指揮中心指揮，嚴謹調整各項防疫措施；有地方政府反應，中央跟地方之間協調跟溝通也應該予以加強，第一時間就要有所通報，尤其是在第一線的地方診所醫師，於看診過程中要更加提高警覺，若發現疑似病例，要即時通報，甚至加強相關檢驗措施。

對於華航機師確診案，蘇貞昌表示，指揮中心要持續調查、釐清個案感染源，也要專案協助華航機組人員加速施打疫苗；而針對航空公司機組、地勤人員的家人，如果有擴大納入疫苗優先施打對象，只要有需求，衛福部應予以協助；此外，衛福部也要督導華航各項防疫碩施，包括對機師的全面採檢，加速疫苗接種、強化居家檢疫場所等。

至於本周六日的四技二專統測，以及5月15、16日國中會考的防疫措施，蘇貞昌在院會中則請指揮中心，就最新疫情發展與疫調情形，於考試前夕跟考試期間，針對居家隔離、居家檢疫，以及被匡列為自主健康管理者的學生名單，需第一時間提供給教育部，以利教育部安排特殊考場應考；另外，也請教育部嚴格督導各考場防疫措施，而環保署也要協助考場使用後的消毒作業，還請地方政府配合。

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