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警紀連出包3次…2件扯上執政黨　徐國勇：我會跟同仁一起克服

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來警紀敗壞，光4月就連出包3次，其中有2次還扯上民進黨。最引人關注的黑衣人闖北市松山分局中崙派出所一案，監視畫面遭所長刪除，涉嫌滅證，外界質疑被摘掉烏紗帽的松山分局長林志誠升官超快，是因女兒在內政部長徐國勇辦公室當秘書，民進黨台北市議員洪健益又遭爆關說，所長才刪畫面。對於警紀敗壞，徐國勇強調，會跟同仁一起克服問題。

黑衣人闖北市松山分局中崙派出所砸電腦，案情峰迴路轉，除了所長涉嫌刪監視器畫面，更傳出有「重量級議員」搓湯圓，幫忙喬事，所長才滅證，被點名的正是國民黨北市議員李傅中武（第8選區山地原住民）及民進黨籍北市議員洪健益（第3選區松山信義區），但兩人都否認。洪健益表示，關心跟關說是一字之差，關心不是壞事。前中崙派出所長許書桓也強調，「沒有任何長官指示我這樣做」。

此外，牽扯執政黨還有另一件事，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，涉嫌詐欺及毒品案被刑事局搜索逮捕，20日訊後移送地檢署且聲押獲准。有媒體報導，趙介佑020年涉詐欺案被逮時，在法院裁准羈押禁見不久，馬上拿到羈押庭筆錄，從中發現有抓耙仔出賣他，事後到市警北投分局問罪。北投分局對此澄清，從未接過關切電話，趙介佑在偵辦期間沒進入分局關切案情。

民進黨台北市黨部28日緊急表態，「針對黨員違反黨紀、傷害本黨名譽及形象，市黨部將依程序由執委會提案、交評議委員會調查與裁決，從速、從嚴處分」。

另一件與執政黨無關的警紀敗壞事件是，一名詹姓女教師從台中搭火車到中壢，準備前往教室教學時，巡邏員警認為她神色緊張，並表示沒看過她，要求出示證件，但詹女認為沒必要告知，拒絕出示身分證，還脫口稱這一切很蠢，員警認定遭辱罵便以妨害公務之名將她以現行犯逮捕，讓她憑白失去自由9小時。

對此，徐國勇29日在臉書表示，對於近日幾起有關警紀的案件，對全國警察同仁有所打擊，今天要特別鼓勵全國警察同仁，不要因此影響士氣，警察同仁都認真守法，不分日夜，全年無休，總是堅守岡位、認真執勤，為維護全國治安犧牲奉獻，不夠完美，有問題出現時，我們仍會一起面對、共同檢討改進。

徐國勇指出，前往警察大學視察，特別指示警大校長對未來將投入警察工作的生力軍，要加強法紀教育和警紀教育，加強新進人員訓練，有關警察職權的行使及執法比例原則等各方面都要讓學生了解，守法紀律的訓練要更確實，針對現職人員，也責成督察室、各縣市警察局，保一到保七，鐵路、國道、航空等等單位都要加強訓練。

徐國勇強調，維護治安是警察人員的天職，更是義務及責任，不會因為這次事件而影響警察維持治安、打擊不法的決心，要再次感謝所有警察同仁的辛勞，我會跟同仁站在一起，一起克服問題。

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