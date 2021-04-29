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國民黨召委等不到謝長廷宣布散會　民進黨團：大使比部長重要？

▲▼立法院外交國防委員會散會 外交部長吳釗燮離場 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院外交國防委員會散會，外交部長吳釗燮離場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷29日回台報告未果，外交及國防委員會召委、國民黨立委廖婉汝隨即宣布散會，並表示將於5月24日再次排定相關議程。對此，民進黨團書記長羅致政表示，也許國民黨認為聽部長報告不重要，「大使比較重要」。

羅致政受訪時表示，謝長廷不是不願意回來備詢，而是基於防疫需求，國民黨團卻借題發揮、勞師動眾，讓所有人白坐一個早上，其實其他部會也可以清楚說明相關議題，或許是召委認為聽部長報告不重要，「大使比較重要」。

羅致政指出，就制度面的問題來看，當時堅持謝長廷當場詢答的是國民黨，所以問題不是出在民進黨，更不是出在立法院。

立法院外交及國防委員會29日邀請外交部長吳釗燮、謝長廷等人以「台日外交關係之發展與未來展望」為題提出報告，並備質詢。廖婉汝表示，由於謝長廷無法出席本日會議，她將在5月24日再次排定相關議程，並在上午9時5分即宣布散會，全程僅花費4分鐘。

廖婉汝預告，她將在5月24日安排相關議程，邀請外交部、謝長廷及相關單位報告台日之間的相關議題，請外交部告知謝長廷在5月2日前一定要回到台灣，「我相信他訂得到機票，因為他不能出席今天的會議，本席在此宣布散會」。

對此，吳釗燮受訪時僅說，外交部將協助告知，在向媒體道謝後即快步離去。

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