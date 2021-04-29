新北人夫痛訴「極品懶妻」垃圾都丟地板！3大罪狀休妻跪求離婚

▲人夫出差返國「自主健康管理14天」，控訴妻子對他不理不睬。（示意圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名王姓男子指控，蔡姓妻子整天不做家事、不外出工作，去年看到他從新加坡出差返國、在家自主健康管理，也不準備三餐、維護環境，對他不理不睬，因此訴請離婚。法院審理後，認為蔡女向來以自身為重，經勸說後也無彌補婚姻破綻實際舉措，可責程度較高，因此16日判准離婚。

根據判決書，王男控訴，妻子婚後不久出現憂鬱症狀，經常無來由哭泣，之後便辭職在家，不願再外出工作，期間他多次陪伴、勸說妻子外出工作或尋求醫療，但均遭各種理由搪塞回絕。

幾年後，妻子精神狀況漸趨穩定，但每次到新公司都不到幾天就離職，經常在家無所事事。為了讓對方有生活中心及目標，王男與妻子討論一同創業，還出資120萬元開設自助洗衣店，由妻子負責客服事宜。

不過，自助洗衣店做沒多久，妻子就抱怨不喜歡與婆婆媽媽打交道，只願接聽電話，最後諸如後端客服、基本打掃都得由他下班後盡量處理。久而久之，他看出妻子根本無心經營，常常在家不願工作，只好在2018年6月頂讓店面。

王男指控，他獨自一人在外打拼，每年給予50萬元家用，只盼下班回家後有一個整潔的環境，但妻子平日不打掃、隨手把垃圾丟在地上，還常以天氣太熱、購買食材麻煩或後續清理碗盤麻煩為由拒絕開伙，連吃外食都不會幫他買，甚至把家用開銷存進自己的銀行戶頭。

2020年2月15日，王男自新加坡出差返國，必須在家自主健康管理14天，但妻子依然故我，對他不聞不問，甚至外出找朋友，才讓他忍無可忍，決定訴請離婚。

蔡女反駁，她辭掉工作，是為了騰出更多時間準備考公職，以換取更穩定、適合的工作，但因為錄取率太低、沒考上，才繼續尋找工作，並非婚後均無工作。至於洗衣店關門，是因為氣候變遷導致生意下滑，頂讓是丈夫的決定，與她無關。

▲蔡女認為，丈夫能夠年收200萬，也是因為有她操持家務、讓先生能心無罣礙打拼。（示意圖／取自Pakutaso）

蔡女認為，不管她有沒有工作，都是她在照顧家裡，也正是她體諒丈夫工作辛勞、獨自處理家事，才讓丈夫能年薪超過200萬。再者每年50萬家用，光紅包支出就超過7萬，還要扣掉兩人外出旅遊等，再加上食衣住行育樂，「倘若丈夫對我付出期待有所不同，為何同住14年間不曾抱怨，直到出差一趟回來才忽然提出？」

蔡女解釋，丈夫自主健康管理期間，她早就跟朋友約好要出遊2天，未問或未準備三餐，主因是先生返國後改為運動後吃早午餐，雙方生活、飲食作息不同，加上她問過幾次，對方都說已經吃飽，她才未準備，沒想到丈夫事後跟她父母告狀，雙方因此大吵。

法官認為，蔡女未能體認丈夫希望2人一起對家庭生活付出，但被告以自己的生活為重，不斷以要覓得適合自己的工作、身心狀況不適合、雙方作息不同為由推諉，未見任何改進之企圖及實際作為，顯見雙方就婚姻生活維持之必要認知不同，已難繼續相處。

法官指出，原告離婚態度堅決，加上蔡女一度指控丈夫有暴力傾向，稱短時間內不打算與之同住，卻無法提出充分事證，自難期待兩造相處關係回復，足認已有難以維持婚姻之重大事由，考量被告向來以自身為重，經勸說後亦未見有何彌補婚姻破綻實際舉措，可責程度顯較高，16日判准離婚。