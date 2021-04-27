營養午餐「被偷吃」！工作人員開蓋夾滿　家長氣炸：小朋友還沒吃耶

記者柯振中／綜合報導

中小學學生中午吃飯時，通常是在校吃營養午餐。不過，有家長控訴，團膳公司人員竟然自備便當盒，打開午餐菜色的盒蓋偷吃，氣得將畫面錄下。對此，團膳公司也出面回應。

▲送營養午餐到學校，工作人員開夾。（圖／《東森新聞》）



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根據《東森新聞》報導，這名家長20日前往學校時，看見工作人員拿著便當盒，走到運輸用的車旁，打開每一道菜，夾進便當盒才離開，還不只一個人這樣，因此錄影蒐證。

過了幾天以後，該名家長到場時，又發現工作人員偷吃，拿著便當盒大口喝湯，實在氣不過，才會選擇公開畫面。其他家長看了，也認為行為不是很好，小朋友都還沒吃，工作人員卻已經開動，觀感不是很好，「這個裡面他們是可以打開的嗎？」

▼事實上，工作人員吃的是備品，若沒發生意外狀況，都會當成員工餐。（圖／《東森新聞》）



對此，團膳公司則回應，工作人員吃的，並非分配在各個班級的餐點，而是公司準備的備品，若沒有發生打翻等狀況，這些備品就會當成員工餐。不過，還是有家長擔憂，學生都還沒用餐，備品就已經被打開，近期疫情嚴重，這樣做恐怕不太衛生。

家長的投訴在網路上引起熱議，不少網友留言砲轟，「你們家小孩都是人，別人家都不是」、「工作人員，不能用餐嗎」、「送餐到校配發到各班後，送餐人員就可以先吃團膳準備給員工的午餐！難不成還要等到小朋友吃完，餐具送回公司才能用餐嗎？那已經是幾點了？不要看到人家在吃就以為是在吃小朋友的午餐！」

此外，也有人認為，主要不是工作人員吃飯的問題，若真的有狀況發生，需要用上備品，但備品已經被工作人員打開過，的確會有衛生疑慮。

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