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師生僅剩309人！稻江再遞停辦計畫　教育部證實：審查6月定案

▲▼稻江科技暨管理學院學生北上群集教育部，要求駁回停辦、接管稻江、保障受教權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲稻江學生日前北上群集教育部，要求接管稻江、保障受教權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

稻江科技暨管理學院去年5月無預警向校內師生宣布將於109學年起停招、停辦，引起師生譁然抗爭，上百位師生組自救會抗議，停辦計畫一度遭教育部駁回。不過，教育部今（29日）表示，4月初再次收到稻江停辦申請，教育部將依私校法及設立變更停辦辦法等相關規定辦理審查程序中，最快6月決定是否讓該校繼續辦下去。

根據教育部大專校務資訊公開平台，稻江108學年可用資金仍有逾7000萬，負債佔總資產比率為2.11%，109學年度在學學生有276人、109學年度專任教師17人、兼任教師16人。

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▲稻江管理學院遭投訴。（圖／記者翁伊森攝）

▲稻江管理學院再次向教育部申請停辦。（圖／記者翁伊森攝）

教育部說明，依私校法第70條第1項規定，私立學校有「辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理」等情形，其學校法人應報經學校主管機關核定後停辦。

對於稻江最終欲走向停辦，教育部表示，稻江擬具停辦計畫並經該校110年3月24日校務會議及110年3月30日董事會議通過後，於4月8日申請停辦，教育部刻正依私校法及設立變更停辦辦法等相關規定辦理審查程序中。

▲▼ 稻江學生家長下跪痛哭訴「我的孩子怎麼辦？」 要教育部助原校畢業 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 稻江學生家長去年到教育部前陳情。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 稻江學生家長下跪痛哭訴「我的孩子怎麼辦？」 要教育部助原校畢業 。（圖／記者崔至雲攝）

稻江去年無預警宣佈將停辦，5月28日將停辦計畫報送教育部，引起學生大規模恐慌，學生當時組成「稻江學生自救會」頭綁黃色絲帶、高舉抗議布條到教育部前陳抗，要求校方要讓學生能「原校畢業」，並高喊「保障受教權、駁回停辦」、「解散董事會、接管稻江」，要求教育部官員出面面對，有家長甚至下跪哭喊「我的孩子怎麼辦？」

不過，教育部去年7月表示，為確認該校所提停辦計畫與教職員工生進行之溝通情形及是否符合正當程序，與教職員工生座談，教職員工生表示校內溝通程序確有疑慮，以及學生接受安置之意見分歧等，因此退回該校停辦計畫。對此，當時高教工會還指出，「師生取得階段性勝利！」面對過去曾多次置師生權益不顧，倉促核准學校停辦的教育部，幸而在學生的持續行動與社會輿論的關心下，才抵擋了一次原本可能再度發生的「高教停辦悲劇」。
 

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