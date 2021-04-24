又一校退場！　教育部證實：台灣觀光學院最快6月核定是否停辦

▲台灣觀光學院已將停辦計畫提報教育部。（圖／取自台灣觀光學院臉書）

記者崔至雲／台北報導

位在花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院因受少子女化影響，營運及財務狀況惡化，去年年底申請110學年度全面停招，董事會也傾向今年8月底停辦。教育部今（24日）證實，台灣觀光學院停辦計畫已於4月15日報教育部，教育部將進行審核，並提送技專校院設立變更及停辦審議會及私立學校諮詢會審議，預計於今年6月就會核定。

教育部表示，目前在校學生為220人，扣除應屆畢業生後為120人，考量學生就學權益，核定停辦計畫後，教育部將協助學生後續轉學事宜。轉學安置以鄰近縣市的私立技專校院為主，如大漢技術學院或慈濟科技大學；另如學生申請離家近的私立技專校院者，也將予以協助。

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有關學生因安置而衍生之補救教學、交通費、住宿費等費用，教育部也說明，將由獎補助款或退場基金予以補助，不致增加學生額外負擔。

此外，教育部統計，學校目前專任教師計9名，可利用大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台，轉介其他單位繼續服務，或依據學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例、公教人員保險法或勞動基準法等規定，辦理資遣或退休；職員計17名，學校將盤整停辦後校內所需人力，視實際情況進行聘任，或依據勞動基準法規定辦理資遣或退休。

