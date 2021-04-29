案1112曾到國小上手機課　教育部：使用獨棟教室、課程與學生錯開

▲桃園市中埔國小已於昨天下午進行消毒。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布國內新增3例本土病例，其中，案1112為本國籍70多歲男性，該案4月21日上午曾到桃園市中埔國小參加樂齡學習課程，消息曝光後，令不少民眾擔憂。對此，教育部說明，該課教室屬獨棟教室，課程進行均採梅花座，且課程時間均和中埔國小學童錯開，昨天已派員消毒並請樂齡中心先停課一周。

指揮中心表示，案1112曾有公共場所活動史，20日下午1時20分許曾前往平鎮區北興活動中心參加舞蹈課程，下午約4時前往中壢區「懶得煮」客家麵食館金陵店用餐，傍晚5時至晚間9時30分前往中壢區新生路阿曼達舞場跳舞；21日上午9時，案1112又前往桃園區中埔國小參加樂齡學習課程，其足跡遍布桃園市4處地點。

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關於案1112到過的中埔國小樂齡學習教室，教育部說明，經調查，當日上午9時30分至11時30分為「帶著手機輕旅行」、13時至15時為「智慧手機運用」，2堂課共有47名學員出席課程。

經調查也了解，該上課教室屬獨棟教室，樂齡學習中心為配合防疫措施，課程進行均採梅花座，且學員進出均戴口罩及進行酒精消毒，課程前後亦消毒教室，另為避免與學生接觸，課程時間亦錯開學童上下學時間。

教育部也指出，昨日16時桃園市政府環保局已入校進行消毒，該樂齡學習中心於中埔國小之學習課程即日起停課一週，另該中心已全力配合疫調。

另外，不少長者盼透過樂齡中心持續進修，教育部也說，因樂齡學習中心課程較多元且排課具彈性，於疫情期間，各縣市政府可因地制宜發展線上課程，本部亦已研發數位課程及教材置於教育部樂齡學習網，供樂齡學習中心運用及長者自學。