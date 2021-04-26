教育部砸65億！　目標2030年「中小學英語課全用英語教學」

▲教育部預計花65億，2030年中小學要達到全英語授課目標。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（26日）下午舉行「雙語課程列入國民教育法、高級中等教育法政策評估」公聽會，教育部提到高等教育和中小學總共將投入90億預算達全英語教學，高等教育25億、中小學65億，其中，中小學預計今年起到2024年要培訓英語老師和其他領域老師，2030年達到全英語授課目標。

教育部次長蔡清華說，雙語國家政策在3千多所中小學未來的目標都有期程，預計是2030年達到全英文授課，部分領域要用英語教學，英語課用全英語教學外，引進外師等也都有年度目標，經費在聘請外師中只是一部分，主要要把台灣英語老師，及其他領域老師升級起來培訓，讓他們修次專長課程，然後派他們出去短期研習等，這些都是在預算裡。

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另外，蔡清華提到雙語實驗班，會從高中開始推，就是要從大學接軌，目前有些學科用全英文授課，目標是先有50所雙語實驗班，部分學校已提出申請，預計六月底前就會公布。被問到中小學全英語最難的是哪個環節？蔡清華表示，師資方面要準備好，外師部分因為站在輔助角度應該還好，現在也開始在招募外師報名，都非常踴躍，已經有300多位報名。

全教總發出聲明認為，要建構雙語教育的環境應先從消弭英語學習的落差著手，當學生的英語能力落差過大，不管是外師或是中師直接以英語授課，學生先遭遇的反而是英文學習的困難，也將間接讓學生在學習學科產生挫折。