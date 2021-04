加拿大國會議員響應#LetTaiwanHelp　支持台灣參與WHA！

文/中央社記者胡玉立多倫多27日專電

加拿大多位國會議員今天同聲響應全球國會友台小組發動的「讓台灣幫忙」(#LetTaiwanHelp)網路串連活動,包括加台國會友好協會會長史葛洛等多位國會議員挺台參與WHA。

加拿大自由黨國會議員史葛洛(Judy Sgro)上午10時於推特和臉書公布她錄製的、全力支持台灣有意義參與世界衛生大會(WHA)的短片,除加註#LetTaiwanHelp標籤,並特別標註總理杜魯道(Justin Trudeau)、外長賈諾(Mark Garneau)、衛生部長海杜(Patty Hajdu)和駐加拿大台北經濟文化代表處的社群媒體帳號TaiwanInCanada。

史葛洛在片中表示:「身為加台國會友好協會會長,我全力支持台灣有意義參與即將到來的WHA;台灣在全球疫情期間一直扮演領導角色,相信各國有很多地方可向台灣學習,所以,讓台灣幫忙。」

自由黨聯邦眾議員馬凱(John McKay)和眾議員傅萊(Hedy Fry)隨即轉推史葛洛的推文。傅萊表示,很少有國家的抗疫表現和台灣一樣好,WHA可以從台灣的經驗和專業中獲益。

Few nations have fought #COVID19 as well as Taiwan. The World Health Assembly can benefit from Taiwan’s experience and expertise. #LetTaiwanHelp #cdnpoli #bcpoli https://t.co/fqyYe36YyO

與此同時,保守黨國會議員吉努斯(Garnett Genuis)和保守黨眾議員鮑哈斯(Pierre Paul-Hus ),也都錄下影片支持台灣參與WHA。

吉努斯聲援台灣的短片被收錄在「對華政策跨國議會聯盟」(The Inter-Parliamentary Alliance on China)今天發布的世界各國議員同聲呼籲支持台灣參加世衛大會的影片中。

吉努斯並推文表示,「我參加了@ipacglobal支持台灣參加WHA的聲明。對抗#COVID19,我們需要攜手共進。」吉努斯還強調,去年1月正是由他首度在國會質詢中,要求加拿大政府表態支持台灣在世界衛生組織(WHO)擁有完整會員資格。

鮑哈斯則以法語在YouTube頻道發表支持台灣參加WHA的短片。他指出,台灣一直是全球衛生的可靠夥伴,擁有醫療資源和健康專業;在有效應對COVID-19疫情之前,台灣就一直在協助各國對抗各種疫情、提供人道和醫療協助,台灣理當有權參加第74屆世界衛生大會,世界必將因此受益。(編輯:周永捷)

I participated in this @ipacglobal statement in support of Taiwan's participation in the World Health Assembly. To fight #COVID19, we need all hands on deck.



I first raised this issue in Canada's Parliament in January of last year: https://t.co/vhxt85Hmzc #cdnpoli https://t.co/s9AXHC5LdU