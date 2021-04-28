快訊／鋒面雲雨帶南移中部要開始下了　雨彈夜襲「2地區」雨最大

記者賴文萱／台北報導

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，鋒面雲雨帶逐漸南移，中部準備開始下囉！今天晚上到明天白天，鋒面通過是這次降雨高峰，各地容易下雨，伴隨雷陣雨、局部較大雨勢，能下多少是多少。

▲鋒面雲雨帶逐漸南移，中部準備開始下雨了。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員陳伊秀指出，今天受到鋒面影響，白天苗栗以北都有降雨，其他地區雲量稍多，這波鋒面持續影響到明天上半天，降雨最明顯時刻落在深夜到明天上午，各地都有降雨機會。

▲深夜到明天上半天是這波鋒面降雨高峰，北部地區、中部山區有局部大雨可能。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，這波降雨比較全面、明顯持續的地方為中部以北、宜蘭地區，其中，北部地區、中部山區有局部大雨發生機率。但這波鋒面移動速度很快，明天下半天起，各地就會轉乾，恢復晴到多雲天氣為主。

在這波鋒面過後，下一波鋒面預估5/5-5/6來襲，目前預估鋒面位置較偏北，主要降雨區域以北部、東半部有局部降雨為主，中南部山區也有雨勢，但因為預報屬較後期，後續將持續觀察鋒面位置會不會更南壓。

明天下半天之後鋒面轉乾，各地天良好，西半部高溫大致都有30度，南部有機會達32-33度，北部也有32度機會，晴到多雲天氣預估持續到5/4。不過，5/2-5/4風向屬於偏東風，僅迎風面宜花東可能有局部降雨。

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