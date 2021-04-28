鄭明典爆「失蹤的高氣壓」又出現　雨神遇強敵南部又要慘了

▲難得失蹤一陣子的高氣壓系統又出現，有模式預測會跟右邊的太平洋高壓再度串連，會使得台灣南側全是高壓帶影響。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

今年以來結構最好的一道鋒面將於今晚至明天影響台灣，全台都有降雨機率，不少民眾也期待這波鋒面能稍微紓解乾渴的水庫。不過，下雨好消息才剛過沒多久，氣象局長鄭明典就指出，難得失蹤一陣子的高氣壓系統又出現，有模式預測會跟右邊的太平洋高壓再度串連，會使得台灣南側全是高壓帶影響，可能會有乾熱天氣出現。

今晚受到鋒面影響，鄭明典上午才剛說，降雨回波接近，現在氣流還有點繞山現象，主要雨區在海面上。根據局網提供的資料，很快雨區會往南，值得期待！

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▲鋒面今晚來襲，全台都有降雨機率，其中北部有局部較大雨勢可能。（圖／記者李毓康攝）

但好消息才過沒多久，鄭明典又PO文表示，頑固的高氣壓！談過不少次了，難得失蹤一陣子的高氣壓系統又出現。他說，這個在南海北部的副高次中心很頑固，時強、時弱，從冬季開始就有它的影子在。

鄭明典指出，有模式又預測它會和右邊的太平洋高壓再度串連起來，使台灣南側又全是高壓帶影響！這個趨勢的模式掌握並不好，值得觀察。

有網友發問，這種圖怎麼看？是會有連續性降雨嗎？鄭明典則回覆，可能會有乾熱天氣出現。該篇PO文引來網友熱議，「老天爺真愛捉弄人...」、「西南風的最大對手」、「梅雨又要被延後了，就算有也有可能更短」、「它擋住西南季風往台灣輸送的通道…」。

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