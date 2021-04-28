快訊／台東2小時連4震！　最大規模4.6、最大震度4級

全台有獎，晚起雨勢加大！中央氣象局預報員葉致均表示，今天（28日）晚間到周四鋒面通過、水氣最多，各地有陣雨或雷雨，北部有較大雨勢發生機率。民間氣象愛好則製作「今起3天累積雨量預測圖」，並表示這波春雨的主力，預計將落在西北部地區，尤其目前最乾的竹苗、台中一帶。