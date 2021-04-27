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水神過境！鋒面「雷雨彈」半個台灣濕變色了　再降10°C時程出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲春季最後一道鋒面過境，帶來較大雨勢 。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，鋒面從28日（周三）白天開始逐漸接近台灣，北部、東北部將有局部短暫雨，花東、中部也有不定時短暫雨，南部山區也有午後短暫陣雨或雷雨，溫度上仍較溫暖，北東26、27度高溫，中南部可達到31度。28日入夜後鋒面通過，北東雨勢明顯，有局部較大雨勢發生機率，花東、中部也可能有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區有零星降雨，這波系統是屬於移動性，到了30日（周五）天氣就會轉好。

「今年春季最後一道鋒面！」氣象局預報，28日有一道鋒面報到，也將是今年春季（2至4月）最後一道，再來時節就要進入梅雨季（5、6月）了。鋒面前緣白天起就接近北部海面，將會帶來一些水氣移入台灣，中部以北及東半部地區雲量偏多並有局部短暫雨，南部山區午後也會有對流雲系發展、「打風馳」（西北雨）。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲水彈來襲！中部以北防雷雨、 降剩18度。（圖／NCDR、中央氣象局）

氣象局預估，28日入夜到29日（周四）白天，受鋒面及東北風稍增強影響，各地都有機會出現局部雷陣雨，尤其北部雨勢會更明顯。不過這道鋒面來得快，去得也快，到了29日晚間將會遠離，降雨就會趨於緩和，30日（周五）僅剩北東早晚較涼，花東及南部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

天氣風險公司也分析，「28日晚間鋒面將臨，中部以北防雷雨！」預估這波水氣較多，中部以北山區的雨勢明顯，以時段來看－

4/28白天：鋒面前緣水氣偏多，全台雲量增多，台中、彰化以北至宜蘭、花蓮陸續有小雨。南部及台東平地多雲到陰為主，降雨狀況不明顯，但是要留意山區還是有熱對流發展帶來陣雨。
4/28深夜至4/29白天：鋒面逐漸通過台灣，環境不穩定，台灣海峽上易有對流發展並向陸地移動，中北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並要注意瞬間大雨發生；南部、台東也會逐漸轉為陰雨的天氣，但相較於北台灣雨勢較為緩和。
4/29晚間：鋒面通過後，東北風會短暫增強，並帶來又乾又涼的空氣，各地雨勢停緩並逐漸放晴，剩下山區有零星小雨的機會。氣溫方面北台灣也會明顯轉涼，低溫降至18至19度，局部空曠、近山地區會再更低一些，到了30日白天隨太陽加熱又迅速回暖，整體日夜溫差較大。

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水神過境！鋒面「雷雨彈」半個台灣濕變色　再降10°C時程出爐

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