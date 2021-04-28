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雷雨掃全台！鋒面接近「今晚起水氣最多」　1圖看3天降雨熱區

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲今起3天累積雨量預測圖。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

全台有獎，晚起雨勢加大！中央氣象局預報員葉致均表示，今天（28日）晚間到周四鋒面通過、水氣最多，各地有陣雨或雷雨，北部有較大雨勢發生機率。民間氣象愛好則製作「今起3天累積雨量預測圖」，並表示這波春雨的主力，預計將落在西北部地區，尤其目前最乾的竹苗、台中一帶。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面逐漸接近，中部以北及東半部地區都有降雨機會，南部地區多雲，南部山區有局部雷陣雨；高溫部分，北部略降至23、24度，其他地區26至30度。

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▼今晨已有水氣逐漸接近台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

葉致均提醒，今晚到周四鋒面通過期間、水氣最多，各地有陣雨或雷雨，其中以中部以北、東北部較明顯，北部有較大雨勢發生機率，花東地區及南部山區較為局部，南部平地則是比較零星；周四小降溫，各地高溫比周三再略降2、3度。

葉致均說，周五鋒面遠離，天氣回暖，花東和南部有局部降雨，午後山區有零星陣雨；周六到下周二各地天氣比較穩定，僅剩花東有零星降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

「這次終於輪到中台灣囉！」「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書27日表示，目前最新預測看來，新一波春雨鋒面周三開始接近，各地水氣更多；周四鋒面本體掃過，影響最大；周五就會遠離，各地天氣會漸漸回穩。

「台灣颱風論壇」指出，而最新的歐美數值預報算有共識，有別於上周末的雨，這波春雨的主力預計將落在西北部地區，尤其目前最乾的竹苗、台中一帶這次很有機會吃到一些雨量。

文中提到，雖然這樣預期大約20至40毫米的雨量，是不可能完全解除旱象的，但起碼能拖點時間撐到雨季，而且如果能配合午後陣雨，會更有幫助，大家可以小小期待一下。

【南部下完，換中部～】 今天雖然已經有水氣偷渡， 但春雨鋒面的本體，後天才會抵達， 而這次，終於輪到中台灣囉～ - 目前最新預測看來， 新一波春雨鋒面，明天開始接近，各地水氣更多， 週四鋒面本體掃過，影響最大， 週五就會遠離，各地天氣會漸漸...

台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2021年4月27日 星期二
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