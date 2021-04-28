台東教育電台開辦廣播人才培訓班　名額限15人

▲ 教育電台台東分台廣播人才培訓班限額15人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立教育廣播電台台東分台110年廣播人才培訓班開放報名，號召關心台灣東部文化與資訊的民眾，透過廣播節目為台東各地區發聲，特別規劃廣播專業及實務課程，鼓勵優秀人才投入廣播主持行列，製播優質節目，即日起至5月10日受理報名，名額限15人，課程免費。

教廣台東分台表示，廣播人才培訓班規劃廣播節目企劃與製作系列課程，將安排資深廣播人員及相關節目人員擔任講師及助理，講授節目製播經驗、廣播專業與技巧，更增加實務專題製作與錄音剪輯等課程，學員所完成的廣播節目作品，也將在電台中播出。5月15日至6月5日每週六9時至16時將有專業課程；從5月19日至6月2日每週三18時至21時進行實務課程。報名電話：089-324110分機31，網址：https://bit.ly/3sBe9Fj 或郵寄ccher@ner.gov.tw，陳先生。

教廣台東分台長胡紹謙表示，歷屆舉辦廣播人才培訓廣受好評，已培育出多位具備廣播專長的學員及主持人，此次培訓班表現優秀學員有機會擔任分臺節目主持人，製播多元優質節目或單元，也期盼為東部儲備更多廣播節目製播人才。



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