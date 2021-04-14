里民廣播「凌晨1點狂響」　住戶驚醒怒了：里長想熬夜聊未來嗎

▲里長凌晨廣播吵醒里民。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者趙蔡州／綜合報導

許多居住在桃園市楊梅區仁愛里的里民在網路投訴，指稱里民廣播11號凌晨1時30許突然開啟，許多人被巨大的講話聲及雜音吵醒，崩潰說「打算讓里民跟他一起熬夜嗎，聊未來嗎」。對此，仁愛里里民解釋，主要是因為無線電訊號被其他人干擾蓋台，才會出現不明人聲及大量雜訊噪音，並非他半夜開起的。

影片中可以看見，里長廣播凌晨1時許突然響起，不斷向里民放送對話聲，而且還有大量雜訊，讓人聲內容幾乎聽不清楚，巨大的聲響更讓睡夢中的里民紛紛驚醒，有人氣到跑出門外將整個過程錄影，上傳臉書社團並罵「是打算讓里民跟他一起熬夜嗎，開廣播器聊未來嗎，現在凌晨1點半唉」。

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▲里長解釋原因。（圖／翻攝自仁美里里長服務區）

廣播幾乎把整個里的住戶全部吵醒，有人第一時間打給里長詢問原因。里長接到電話後還一頭霧水，弄清楚情況立刻關閉廣播主機，才讓惱人的噪音停了下來，雖然事前主機事啟動狀態，但沒有任何人在附近，更沒有人碰主機或麥克風，讓他也相當納悶，為何廣播會突然響起。

楊梅區仁美里里長花國章解釋，他們的廣播主機疑似是被香腸族（非法無線電業餘使用者）干擾，才導致廣播撥出大量雜音擾亂里民，這一次鬧出烏龍事件後，他也立刻將4台主機全部交給廠商維修，將內碼和密碼通通更新，避免類似的蓋台事件再次發生。