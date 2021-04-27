彰化蓋2千戶社宅「結合長照+幼托」　首座「學士安居」中央投入12.5億

▲內政部長徐國勇。（圖／內政部提供）

記者蘇晏男／台北報導

內政部長徐國勇27日上午南下勘查彰化「學士安居」社宅預定地，並強調包括此社宅在內，中央將陸續在彰化市、員林縣、和美鎮及鹿港鎮等4地優先規劃興辦2千戶社宅，並設置幼托及銀髮日照設施，補足地方公共服務需求。

彰化「學士安居」社宅預計260戶，位置鄰近彰師大、彰化附屬高工，軍機公園等，交通便利且生活機能良好。徐國勇表示，該社宅興建中央將投入近12.5億元，由國家住宅及都市更新中心興建及營運管理，本案基地為國有土地，除規劃興建社宅外，還會留設60％的開放空間，讓社宅與周邊建物均保有足夠棟距，避免未來居住空間擁擠。

在學士安居社宅的公共空間部分，徐國勇透露，將設置社區式日間照顧中心、托嬰中心等社福設施，並將社區停車空間及集會場所等設施，開放周邊居民共享，進而成為社區服務資源的據點；另外，內政部正研議社宅周邊獨居老人，若將自有房屋包租代管，可優先搬入社宅的專案措施，照顧有電梯需求的銀髮族。

徐國勇也強調，中央將陸續在彰化縣人口最多、工商發展程度最高的彰化市、員林市、和美鎮及鹿港鎮等4市鎮優先規劃興辦總計達2千戶社宅，以照顧當地就業及就學人口的居住需求，並結合長照、托嬰托幼等多元服務照顧，以補足地方公共服務需求，帶動地區居住水準及品質。