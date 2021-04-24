　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無聲掛斷！惡搞119電話一天竟有3千通　有人3天打333通挨罰3千

▲▼內政部統計，109年119報案系統有多達107萬通惡作劇電話。（圖／內政部提供）

▲內政部統計，109年119報案系統有多達107萬通惡作劇電話。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

內政部24日表示，根據統計，109年各消防機關119受理民眾報案電話近240萬通，但其中多達107萬通都是與救災救護無關的電話，約占45%。內政部特別呼籲，請民眾珍惜資源，濫用119報案電話，將排擠到有真正需要救援的人，且亂打119依法可處3000元以上、15000元以下罰鍰。

根據統計，去年119救災救護案件以「緊急救護」為最多，共113萬1981件，占47.19%；火災7萬4199件，占3.09%。和救災救護無關的電話中，以無聲或已掛斷為最多，共56萬2708件，占23.46%，撥號錯誤有11萬4293件，占4.77%。

內政部表示，去年119接到107萬通與救災救護無關的電話，平均每天大約3千通，類型包括無聲或已掛斷、撥號錯誤、查詢服務、惡意騷擾、酒醉或精神異常、兒童嬉鬧及謊報等，約占所有進線電話的45%。

例如，去年12月，119專線曾接獲民眾於3天之內撥打333通，且通話內容皆非報案需求，經119人員於通話期間多次口頭警告仍未改善，最後，由消防局依法開罰3000元，以茲警惕。

內政部指出，濫用119報案電話，將排擠到有真正需要救援的人，依據「消防法」規定，謊報各類災害或無故撥打119，可處以新臺幣3000元以上、15000元以下罰鍰，希望民眾共同珍惜救災救護資源，留給需要即時幫助的人。

內政部也提醒，民眾撥119報案時，請謹記「人、事、時、地、物」等要點，告訴119人員，「發生何事？需要消防車（救災）或救護車（救護）」、「案發地址（附近明顯標的物）」、「有無人受困等現場狀況」、「發生時間」等，並提供「報案者自身身分、姓名、連絡電話」，以利搶救作業。

ET快訊
高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

萬巒豬腳驚爆非台灣豬！　藍營人士揪「產地加拿大」

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

柯建銘譏國民黨「自我亂演撞牆」　質問炒作監視器監控「有選票嗎」

蔡啟芳抱病探望　陳水扁讚「有情有義」為國務機要費不遺餘力

立院下週邀謝長廷「視訊備詢」　立委：不因隔離影響答詢的責任

綠營撻伐「萬巒豬腳疑混美豬說」　羅智強反嗆：民進黨作賊喊抓賊

太魯閣號撞上闖鐵道工人　張惇涵：台鐵改革刻不容緩

工人闖鐵道撞上太魯閣號　蘇貞昌致電交長：從嚴處置

王毅警告美「打台灣牌」是玩火！陸委會：不影響台灣持續與國際合作

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇！

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

萬巒豬腳驚爆非台灣豬！　藍營人士揪「產地加拿大」

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

柯建銘譏國民黨「自我亂演撞牆」　質問炒作監視器監控「有選票嗎」

蔡啟芳抱病探望　陳水扁讚「有情有義」為國務機要費不遺餘力

立院下週邀謝長廷「視訊備詢」　立委：不因隔離影響答詢的責任

綠營撻伐「萬巒豬腳疑混美豬說」　羅智強反嗆：民進黨作賊喊抓賊

太魯閣號撞上闖鐵道工人　張惇涵：台鐵改革刻不容緩

工人闖鐵道撞上太魯閣號　蘇貞昌致電交長：從嚴處置

王毅警告美「打台灣牌」是玩火！陸委會：不影響台灣持續與國際合作

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇！

醫控「教練3要命疏失」害7歲童腦死！無奈嘆：受傷久了不會讓你變強

小白狗半夜「外帶3份便當」直衝巷子　路人好奇跟蹤笑翻：趕值勤

練柔道90分鐘摔成腦死！7歲童「拔管還有呼吸」　律師點出關鍵問題

萬巒豬腳驚爆非台灣豬！　藍營人士揪「產地加拿大」

這就是職棒！被罵髒話、椅子滿天飛　陳義信、王俊郎超懷念

龍星涼驚感染新冠病毒！　上週同台超大咖女神

陳家駒陽春砲！江坤宇二壘安添分　兄弟3局2比0領先味全龍

「襯衫」怎麼紮是一門學問！3種方法變換造型　還能遮肉顯腿長

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

政治熱門新聞

中壢警不當盤查　徐國勇：執勤辛苦但仍要確保人權

蔡英文才宣示改革...太魯閣今撞飛工人

影／7歲男童遭教練連摔27次腦死　家屬求助立委

高雄十年最有感建設　冠軍是韓國瑜政績

中壢警不當盤查惹議　鄭文燦說話了

圖／國民黨辦公室被裝監視器　立法院：工程暫緩

男童遭連摔27次腦死　立委要檢警查明真相

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇

民進黨偷竊紀錄曝光　國民黨點名「這三人」

地表最強《移民臺灣》工具書上市　期望讓福爾摩沙走向世界

學者列8點曝：美國可能對賴清德充滿興趣

口譯哥返台參選　呱吉：最有可能選這區

太魯閣號再傳意外　林為洲批：無能政府

警稱「不認識」就盤查　邱顯智搬釋字535分析

更多熱門

相關新聞

地表最強《移民臺灣》工具書上市　期望讓福爾摩沙走向世界

地表最強《移民臺灣》工具書上市　期望讓福爾摩沙走向世界

新冠肺炎爆發後，台灣因防疫有成，享譽國際，不少在台生活的外國人也透過社群媒體、拍影片大讚台灣。為了讓想來台灣生活的外國人能快速完整了解法令與規定，內政部簡任秘書徐健麟、移民署科長蔡政杰聯手催生《移民臺灣！你不可不知的事》一書正式上市，他們期望這本被讀者譽為「地表最強的移民工具書」能成為橋梁，讓福爾摩沙走向世界。

中壢警不當盤查　徐國勇：執勤辛苦但仍要確保人權

中壢警不當盤查　徐國勇：執勤辛苦但仍要確保人權

交通大執法未見成效　邱顯智要警政署停辦

交通大執法未見成效　邱顯智要警政署停辦

松山分局長女兒任徐國勇秘書　陳家欽：沒有壓力

松山分局長女兒任徐國勇秘書　陳家欽：沒有壓力

政院修《房屋稅條例》　個人第４戶起要課稅

政院修《房屋稅條例》　個人第４戶起要課稅

關鍵字：

內政部報案電話惡作劇

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面