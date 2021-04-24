無聲掛斷！惡搞119電話一天竟有3千通　有人3天打333通挨罰3千

▲內政部統計，109年119報案系統有多達107萬通惡作劇電話。（圖／內政部提供）



記者陳家祥／台北報導

內政部24日表示，根據統計，109年各消防機關119受理民眾報案電話近240萬通，但其中多達107萬通都是與救災救護無關的電話，約占45%。內政部特別呼籲，請民眾珍惜資源，濫用119報案電話，將排擠到有真正需要救援的人，且亂打119依法可處3000元以上、15000元以下罰鍰。

根據統計，去年119救災救護案件以「緊急救護」為最多，共113萬1981件，占47.19%；火災7萬4199件，占3.09%。和救災救護無關的電話中，以無聲或已掛斷為最多，共56萬2708件，占23.46%，撥號錯誤有11萬4293件，占4.77%。

內政部表示，去年119接到107萬通與救災救護無關的電話，平均每天大約3千通，類型包括無聲或已掛斷、撥號錯誤、查詢服務、惡意騷擾、酒醉或精神異常、兒童嬉鬧及謊報等，約占所有進線電話的45%。

例如，去年12月，119專線曾接獲民眾於3天之內撥打333通，且通話內容皆非報案需求，經119人員於通話期間多次口頭警告仍未改善，最後，由消防局依法開罰3000元，以茲警惕。

內政部指出，濫用119報案電話，將排擠到有真正需要救援的人，依據「消防法」規定，謊報各類災害或無故撥打119，可處以新臺幣3000元以上、15000元以下罰鍰，希望民眾共同珍惜救災救護資源，留給需要即時幫助的人。

內政部也提醒，民眾撥119報案時，請謹記「人、事、時、地、物」等要點，告訴119人員，「發生何事？需要消防車（救災）或救護車（救護）」、「案發地址（附近明顯標的物）」、「有無人受困等現場狀況」、「發生時間」等，並提供「報案者自身身分、姓名、連絡電話」，以利搶救作業。