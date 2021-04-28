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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

出遊得知兒手術　陸導遊怒吼「孩子又沒死就得去購物」

記者任以芳／綜合報導

大陸又發生強制遊客購物事件，綜合陸媒報導指出，雲南西雙版納有一名遊客正在購物點接聽緊急電話，得知小孩生病正在手術室。結果，導遊發現該名遊客沒有買東西，竟然大聲怒吼「孩子又沒有死（就得去購物）。」

根據《網傳視頻》報導指出，當時這名遊客小林（化名）參加了一個由省外旅行社組織的27人散客拼團。22日由西雙版納景洪游趣國際旅行社地接，先後安排到野象谷、勐上港旅遊文化景區和傣家村寨遊玩，23日上午9時被安排到位於景洪工業園區的品翠軒珠寶店購物。

▲▼導遊逼遊客購物，大吼「孩子又沒死！」 。（圖／翻攝 燃新聞）

▲導遊逼遊客購物，大吼「孩子又沒死！」 。（圖／翻攝 燃新聞）

結果，小林在購物地點接到緊急視訊電話，被告知「兒子生病需要做手術。」必須馬上決定日期和籌錢。正當小林和家人商量該譖麼處理事情。導遊氣急敗壞告訴小林，不能在外面講電話，甚至怒吼「孩子在手術室呢？ 孩子又沒有死（就得去購物）。 」雙方在現場大吵。

事件爆發後，不少網友痛罵「又是雲南西雙版納出現黑心導遊」、「帶團導遊實在沒有同理心」、「國旅都被這群人搞砸了！」。

目前，西雙版納州文旅、公安和市場監管等執法部門已經組成聯合調查組，追查旅行社和導遊涉嫌指定購物案，旅行社還存在安排另行付費專案、變更行程等違法違規行為。，執法部門將開展進一步調查。

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