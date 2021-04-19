睡醒就可以看到玉龍雪山！　雲南雙層臥舖火車推「VIP家庭包廂」

▲雲南旅遊專列吸引不少網紅前往打卡朝聖。（圖／翻攝中國鐵路）

記者魏有德／綜合報導

雲南的雙層臥鋪火車白天往返於大理和麗江這兩座美里的城市間，晚上則取道昆明至麗江間，夕發朝至，一覺醒來就能看到雲蒸霞蔚的玉龍雪山景色。此外，這班特殊的列車還是大陸唯一擁有VIP家庭包廂、KTV和酒吧的雙層臥舖旅遊火車。

▲雲南旅遊專列內的VIP家庭包廂。（圖／翻攝中國鐵路）

大陸五一小長假即將到來，各地旅遊單位都在「磨刀霍霍」，準備迎接疫情趨緩後的第一個旅遊旺季。雲南的自然風光和人文風情一向是沿海大城市或年輕人旅遊出行的首選，從昆明、麗江到大理更是中外人士心神嚮往的旅遊路線。

▲列車服務員身著少數民族服飾，讓遊客快速融讓遊客快速融入雲南風情。（圖／翻攝中國鐵路）

看準疫後商機，雲南旅遊專列雖然為傳統的火車，內部卻大有玄機。據了解，這趟旅遊列車有3種鋪位供旅客選擇，分別是硬臥、軟臥和VIP家庭包廂。其中，VIP家庭包廂裡的大床寬1.5公尺，可睡2人，上方則是一張1公尺寬的單人床，適合家庭或情侶選擇。

此外，這趟旅遊專列的車廂外部是以沿線著名景點為塗裝，包括大理南澗無量山、喜洲古鎮油菜花田、麗江玉龍雪山等，被當地民眾稱為「花火車」，就連工作人員都以「金花」自稱。

▲旅遊專列裡的掛飾具有雲南少數民族特色。（圖／翻攝中國鐵路）

由於這條路線是雲南省最熱門的旅遊路線之一，途經多個少數民族聚居地，因此，服務員還會身著彝族、白族、納西族等民族服飾，讓旅客快速融入雲南風情。

至於列車中的酒吧車廂，旅客可以在旅途中觀看少數民族歌舞表演，還可以點歌演唱、彈鋼琴、打手鼓或參與列車互動問答，一邊欣賞窗外的蒼山洱海，一邊欣賞酒吧車內的少數民族表演。

