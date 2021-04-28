LIVE／趙少康決戰中常會 提議「黨主席在野專職、執政總統兼任」

記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康多次公開挑戰國民黨中常會，直批其迂腐又不具民意基礎，因此，中常委邀請他至中常會「正面對決」，雙方敲定於28日進行專題演講。趙少康將針對黨主席以及中常委制度提出改革方針，並建議「在野專職，執政總統兼主席」原則。《ETtoday新聞雲》全程直播。

趙少康之前與中常會槓上後，受邀至中常會專題演講，但趙少康希望全程公開卻遭到中常委多數反對，最後決議僅公開演講內容，「雙方交流」則改為閉門會議。

今天的演講中，趙少康針對黨主席及中常委制度面提出改革建議，並定調「和平、奮鬥、救台灣」。在黨主席方面，他提議在野時黨主席專職，執政時總統則兼任黨主席。

在中常委方面，趙少康表示，可以參考民進黨作法，民進黨目前共有17名中常委，其中10名由黨代表選出，7名因職位而被指定。他建議人數以15加減2名，並改成區域選舉，將全台分成7個區，選出7名中常委。





▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

趙少康舉例，分為北基（台北、基隆）、新北、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏及東離（東部、離島，包括宜花東、澎金馬）等，每一個區域選1名，由那個區的黨代表選出，每1位黨代表只能投1個候選人，這樣共選出7個中常委。

另外，規定縣市長和立法院黨團三長為當然中常委，並參考民間企業聘請獨立董事的做法，由黨主席推薦公正人士3名為中常委。

據中常委私下指出，趙少康剛回到國民黨就猛攻自己人，難以被內部接受，他將來想要代表國民黨選總統，卻把黨員都得罪光了，內容更是每次版本不盡相同，令中常會不知所措，問題仍然沒解決，因此，中常會決定邀請趙少康，親自把想法、建議一次說清楚，提供內部參考。