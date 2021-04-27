總統府挺謝長廷「台灣也排核廢水」　趙少康：彷彿回到日殖時代

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

日本政府決定2年後將福島核廢水排放入海後，引來周邊鄰國反彈，但駐日代表謝長廷反幫日本緩頰，稱我國核廢水也是排入海，讓外界議論紛紛。針對總統府發言人張惇涵力挺謝長廷一事，中廣董事長趙少康27日晚間諷刺，總統蔡英文不敢違逆日本的蠻橫，彷彿又回到日本殖民台灣的時代。

趙少康表示，謝長廷是蔡英文派駐在日本的特命全權代表，蔡英文必須對謝長廷在日本的發言負責，顯然兩人都同意福島把核廢水排進大海，而且認為該核廢水與台電核二廠的排放水並無不同。

趙少康指出，今天台灣民意基金會發表民調，台灣民眾擔憂、反對日本排放福島核廢水的比例高達86.8%，蔡英文寧願讓台灣人擔憂福島核廢水，卻不敢違逆日本蠻橫的以鄰為壑，好像又回到日本殖民台灣的時代。

趙少康說，事實上，連日本福島縣南相馬市議會都在27日通過決議，要求中央政府撤回將福島核電廠核廢水排放入海的決定，蔡英文、謝長廷還要替日本背書，喪權辱國莫此為甚。

「蔡英文到底和日本有什麼幕後交易？」趙少康抨擊，蔡英文政府置台灣漁民生計、民眾安全於不顧，而謝長廷的胡亂比擬，不只牽涉法律問題，還有更高的政治及道德問題，這不是蔡英文能包庇得了的。