趙少康今赴中常會演講「內容曝」！提議在野專職、執政總統兼主席

記者黃翊婷／綜合報導

中廣董座趙少康先前槓上中常委，並承諾要在今日（28日）前往中常會進行專題演講。據了解，趙少康的演講內容包含黨主席以及中常委兩方面，並提出「在野專職，執政總統兼主席」的概念。

▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

趙少康日前回歸國民黨，有意參選黨主席，卻因為恢復黨籍未滿一年受阻，他為此屢次槓上中常委。當時中常委林金結邀請趙少康進行專題演講，但希望全程公開，趙也爽快答應會在4月28日赴約。

而今日便是趙少康前往中常會進行專題演講的日子，根據《聯合新聞網》報導，趙的演講內容包含黨主席、中常委兩方面，並針對前者提出「在野專職，執政總統兼主席」的概念，再針對後者建議進行調整，以15名加減2名為原則，改為區域選舉，將全台分為7個區域，分別選出7名中常委，直轄市市長與立法院黨團三長則是當然中常委；他甚至大膽建議，可以參考民間企業聘請獨立董事的運作方式，可由黨主席推薦3人成為中常委。

▲現任黨主席江啟臣宣布要參與競選連任。（圖／記者李毓康攝）

隨著國民黨黨主席選情逐漸白熱化，現任黨主席江啟臣已宣布競選連任，高雄市前市長韓國瑜近期也拍攝許多貼近時事的影片，掀起網友熱議。趙少康23日也曾在臉書PO文打出年輕人牌，並表示，最近有不少人發現他開始經營臉書，「在傳統媒體工作了20幾年，身為一位『媒體人』，需要接觸更多不同視野，才能讓經營模式不被時代淘汰，當遇到這群年輕人，他們坦言跟我的立場不會完全相同，但我認為，『有溝通才能了解，有了解才有機會進步』，未來的世界終究還是要由年輕人接棒。」

趙少康接著表明，經過一陣子相處，他也從年輕人身上學到不少新鮮觀點及過去沒有的新想法，「外界總認為藍營老化、僵化了，我倒覺得和年輕世代溝通並沒有那麼難，只是我們『願不願意改變』以及『願不願意接受』，這一點我也還在學習。」