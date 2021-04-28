3年一科屏東溪州代天府王船祭　王船點晴儀式隆重莊嚴

▲屏東縣議長周典論（前排左四）、東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左五）參加南州代天王船點晴儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉溪州代天府2021年舉行辛丑正科王船祭，日前舉行王船開光點睛典禮，也為揭開迎王平安祭序幕，屏東縣議長周典論、立委廖婉汝、東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉等地方人士應邀前往參加，儀式莊嚴隆重。

▲▼王船點晴。

根據維基百科資料，溪洲代天府，原名瑞清宮，傳朱府千歲乃福建瑞清縣奚口人氏，因瑞清縣之係，故名之，以示不忘根本。相傳清末時，鄉童數人常牧牛於殼山(今南州糖廠東方)，一日溪中戲水遇得神像乙尊，群童欣然拾回，共同決議：迎轉來拜拜。牧童們學大人搭設小草寮，安奉神祇，效法父執輩每日晨昏祭祀，清香一柱，仿善信備禮祀典。

後來有一商人，路過膜拜，祈求其妻身體安康不受痛疾之苦，回家後其妻不藥而癒，商人後返回酬神，神名因而大譟，諸多靈驗之事，傳頌鄉里，經士紳商議，借用民宅安壇奉祀，以護境而民安，後神祇降乩示之朱姓，從此朱府千歲慈憫眾生、悲心救苦，香火鼎盛，成為當地重要信仰中心，歷史超過百年。

其實「溪洲」是南州的舊稱，意指溪流中的沙洲。今年逢逢3年1次迎王祭典，南州迎王日期為國曆11月17日請水至11月22日送王，日前舉行王船開光點晴儀式。

「迎王平安祭典」的最重要的目的就是由代天巡狩大千歲及眾神的神威掃蕩地方上邪祟、瘟魅、疫疾等不潔之物。

參與點晴儀式的蘇蘇清泉祈求鄉親健康喜樂，合境平安。

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