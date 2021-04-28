　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

3年一科屏東溪州代天府王船祭　王船點晴儀式隆重莊嚴

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加南州代天王船點晴儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣議長周典論（前排左四）、東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左五）參加南州代天王船點晴儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉溪州代天府2021年舉行辛丑正科王船祭，日前舉行王船開光點睛典禮，也為揭開迎王平安祭序幕，屏東縣議長周典論、立委廖婉汝、東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉等地方人士應邀前往參加，儀式莊嚴隆重。

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加南州代天王船點晴儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼王船點晴。

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加南州代天王船點晴儀式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

根據維基百科資料，溪洲代天府，原名瑞清宮，傳朱府千歲乃福建瑞清縣奚口人氏，因瑞清縣之係，故名之，以示不忘根本。相傳清末時，鄉童數人常牧牛於殼山(今南州糖廠東方)，一日溪中戲水遇得神像乙尊，群童欣然拾回，共同決議：迎轉來拜拜。牧童們學大人搭設小草寮，安奉神祇，效法父執輩每日晨昏祭祀，清香一柱，仿善信備禮祀典。

後來有一商人，路過膜拜，祈求其妻身體安康不受痛疾之苦，回家後其妻不藥而癒，商人後返回酬神，神名因而大譟，諸多靈驗之事，傳頌鄉里，經士紳商議，借用民宅安壇奉祀，以護境而民安，後神祇降乩示之朱姓，從此朱府千歲慈憫眾生、悲心救苦，香火鼎盛，成為當地重要信仰中心，歷史超過百年。

其實「溪洲」是南州的舊稱，意指溪流中的沙洲。今年逢逢3年1次迎王祭典，南州迎王日期為國曆11月17日請水至11月22日送王，日前舉行王船開光點晴儀式。

「迎王平安祭典」的最重要的目的就是由代天巡狩大千歲及眾神的神威掃蕩地方上邪祟、瘟魅、疫疾等不潔之物。

參與點晴儀式的蘇蘇清泉祈求鄉親健康喜樂，合境平安。

►Her今天推出「九陽全自動多功能料理豆漿機」原價5980元，特價3080元

ET快訊
快訊／台大驚傳「有學生染疫」！　校方回應了
快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性！　侯友宜：即日停課
板橋紅衣男隨機嗆殺小學生！　「再笑，就拿刀殺了你們」
許效舜痛哭「NO媽是大家的媽媽」來不及道別：我會陪NONO很
雨一直下旱情有解？　水利署曝全台水庫進帳水量
湖口私娼寮密室曝光！誘騙年輕妹賣淫　首腦「傑克哥」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搬新家找不到路！高雄小5童迷途7小時　到6公里外派出所門口呆坐

因應台南節水政策　消防局暫緩實施夏季消防車裝檢

重視救災安全　台南市消防局辦救災裝備檢測實驗室種子教官訓練

高雄身障男深夜意外摔倒　「以為要坐到早上」還好警察出現

3年一科屏東溪州代天府王船祭　王船點晴儀式隆重莊嚴

牠不見了　柯南警一路追屎60米...鴨竂外止步6鵝現蹤

妥瑞氏兒贈萬元母親節紅包　賴嬿伃禮金拋磚引玉轉贈若竹兒

嘉義縣第3個失智共同照護中心揭牌　灣橋榮民醫院雀屏中選

吳鳳科大就業博覽會　78家企業廠商參與提供近2千職缺

嘉縣汰換老舊警車　首批近五千萬元57輛新式警車

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

搬新家找不到路！高雄小5童迷途7小時　到6公里外派出所門口呆坐

因應台南節水政策　消防局暫緩實施夏季消防車裝檢

重視救災安全　台南市消防局辦救災裝備檢測實驗室種子教官訓練

高雄身障男深夜意外摔倒　「以為要坐到早上」還好警察出現

3年一科屏東溪州代天府王船祭　王船點晴儀式隆重莊嚴

牠不見了　柯南警一路追屎60米...鴨竂外止步6鵝現蹤

妥瑞氏兒贈萬元母親節紅包　賴嬿伃禮金拋磚引玉轉贈若竹兒

嘉義縣第3個失智共同照護中心揭牌　灣橋榮民醫院雀屏中選

吳鳳科大就業博覽會　78家企業廠商參與提供近2千職缺

嘉縣汰換老舊警車　首批近五千萬元57輛新式警車

權值股疲弱！高低震盪逾百點　台股小跌28點收17567點

布雷克遭遇布里悍　運彩開盤看好統一勝味全

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

福原愛「傷了江宏傑自尊」日媒戳破斬婚主因！婚後3真實狀況壓垮她

三星李健熙12兆遺產稅破紀錄！捐2萬多件國寶止血...5年分6期繳款

【廣編】純日系美少女RPG龍與少女交響曲即將登陸台灣

威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

大統百貨出清改裝2年　還在撐！老高雄人：臨時賣場是歇業套路

性感巨星杜娃黎波「美人魚裙」S曲線逼人！加碼鏤空閃片裝太養眼

這！就是美女／「空靈系女孩」餅乾曬神級側臉　美到像是拍廣告❤

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

高雄抗旱第一口鑿井順利出水 日供3000噸

賴嬿伃攜妥瑞氏兒母親節紅包給若竹兒

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

牠不見了...柯南警一路追屎60米　鴨竂6鵝現蹤

嘉縣編列近五千萬購置57輛新式警車

吳鳳科大就業博覽會

富基漁港成立「重機驛站」　無敵海景超好拍

南州鄉溪州代天府王船點晴　王船點晴隆重莊嚴

搬新家找不到路　高雄小5童迷途7小時

因應台南節水政策消防局暫緩夏季消防車裝檢

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

嬤重聽沒聽到敲門！　警連環Call助童返家

車手入境雲林　警跨縣瓦解詐團

高雄身障男深夜意外摔倒　還好警察出現

更多熱門

相關新聞

內埔警屏科大演講　警世案例供學子保平安

內埔警屏科大演講　警世案例供學子保平安

有鑑於先前發生多起校園安危事件，為提供學子更安全的求學環境，內埔警分局長蔡耀順特針對轄區屏東科技大學學區周遭曾發生的治安與交通事件分析，提供和學生切身相關的刑案預防安全守則，及建立交通防禦駕駛觀念，到轄內屏東科技大學講演，期盼透過一件件案例，提醒大一生在外求學時，要保護好自身安全，讓正確防禦觀念深植心中。

夜市抽不明電子煙癱軟　警追緝中

夜市抽不明電子煙癱軟　警追緝中

水泥預拌車撞電桿　人車翻覆電力受損搶修

水泥預拌車撞電桿　人車翻覆電力受損搶修

屏東男想一了百了「躺車道」　警陪聊卸心防

屏東男想一了百了「躺車道」　警陪聊卸心防

昏暗路面出現大量油漬　里港警緊急動員

昏暗路面出現大量油漬　里港警緊急動員

關鍵字：

屏東南州代天府朱府千歲蘇清泉王船祭

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面