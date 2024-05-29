徐國勇政論酸「受訪被噓爆」　王鴻薇怒：已向NCC檢舉開罰民視

▲藍委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（29）日指出，國會改革法案昨晚三讀通過之際，由名嘴徐國勇主持的民視「全國第一勇」節目，卻誣指她24日當晚在台大兒童醫院受訪時，「被噓到爆」，然而這根本不是事實，自己24日根本未於台大兒童醫院受訪，而是全程待在議場；王鴻薇表示，她已發文請NCC據實開罰，更要請民視今天中午之前，自律下架相關錯誤資訊。

王鴻薇批，國會改革法案三讀後，民進黨無不極盡抹黑之能事，更利用特定立場媒體造謠，由徐國勇主持的民視「全國第一勇」節目中，一位詹明易先生誣指她24日當晚在台大兒童醫院受訪，「光講幾句話就被噓到爆」；然而自己5月24日根本未於台大兒童醫院受訪，而是全程待在議場，詹先生說謊不打草稿，民進黨和側翼是輸到只剩造謠嗎？

王鴻薇表示，至今民視「全國第一勇」節目仍未向自己確認事實，連是否有在台大兒童醫院受訪的畫面也沒有確認，就讓這位詹先生在節目上胡說八道，還放任民視發新聞繼續在網路洗錯誤資訊帶風向。她表示，已具體向NCC檢舉，並請NCC據實開罰。

王鴻薇直言，民視政論節目的新聞自律能力低下，可以說是劣跡斑斑，像是之前就放任名嘴周玉蔻多次造謠傷害他人名譽，這樣的評論品質毫無新聞倫理可言。她強調，除了要請NCC據實開罰，更要請民視於今日中午之前，自律下架相關錯誤資訊並提供更正説明，否則會對相關人等採取法律行動。