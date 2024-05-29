靈鷲山四期教育徵文　邀請您走進文字道場

文／賴芃縈





第三屆徵文的參賽者，來自世界各地，都是佛法愛好者中的翹楚。他們精煉出的20字金句，讓人驚嘆不已，每一字都蘊含深邃智慧，有的行文優雅，有的一語道破學佛的真諦。而短文更是一股洗練風，僅以百字便能傳遞學佛心法的精華，甚至工整的寫出富有韻腳的五言絕句。

特別要提的是經典長文，這些學員通過四期教育的洗禮，述說著生命的轉變。他們的筆觸中充滿濃厚的情感，每個人都有今生的功課，在境界到來之前做好準備，面臨生命轉折時，在不同的際遇中，您可見到不同的「轉念」，一念天堂，一念地獄，學佛人則是恆順眾生，以空性來解決困境的故事，非常動人。每每看完一篇故事，便會對自己不夠精進感到懊惱，透過這些故事，我們真的可以體會學佛的價值與意義。



「四期教育」是靈鷲山的教育法脈，而「四期教育」徵文，就是文字道場，他聚集許多善緣菩薩將所學法供養，期待能在此次盛會中與您相遇。

距離截稿日還有三十天，我們誠摯地邀請您，如果您是四期教育學習者，歡迎報名長文，將您所學、所知、所經歷，化成文字撰稿成文，將有機會接引到與您相印的有緣人，如果您擅長洗鍊的文字表達，非常歡迎參加百字短文，而若是您喜歡佛法，喜歡文字，歡迎用一句話道出佛法對您的觸動。就是現在振筆疾書，加入本屆文字道場。

距離截稿日還有三十天，就是現在振筆疾書，邀請您加入本屆文字道場。

6月28日前重要的兩件事：

1. 提筆打稿，準備行文，然後報名四期教育徵文。

2. 請將這一訊息傳遞給您周圍正在學習佛法、熱愛佛法或上過四期教育的朋友。

「成佛有你」~期待您的徵文作品法供養！

徵文辦法詳見：https://supr.link/vxBUT

四期教育徵文活動網頁：https://reurl.cc/YE7l8X

