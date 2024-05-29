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午後防大雨！　「全台下3天」時間曝

▲未來一周鋒面徘徊，天氣不穩定。（圖／氣象署）

▲本周天氣不穩定。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

午後防大雨，周五起全台下3天！中央氣象署預報員陳姵安表示，周六、周日鋒面影響，各地有局部大雨發生機率。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面位於巴士海峽，中南部、東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午北部也有零星短暫陣雨，午後各地都要留意零星短暫陣雨，中南部山區有局部大雨機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

陳姵安說，周四南方水氣北移，中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨機率。

陳姵安提醒，周五另一鋒面接近，西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部有局部短暫陣雨，午後西半部有局部大雨機率；周六、周日鋒面影響，西半部、東半部都有短暫陣雨或雷雨，但西半部降雨區域較多，各地有局部大雨機率。

陳姵安表示，下周一、下周二鋒面位於巴士海峽，南部、東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，偏向午後局部短暫雷陣雨。

至於周五起到周日的鋒面雨勢，是否會和這波鋒面一樣多？陳姵安分析，得看西南風的強度和鋒面結構，目前預報仍有點差異，但基本上和這波強度差不多，若水氣多點，雨勢會再更多，還要觀察。

▼近期降雨趨勢圖。（圖／氣象署）

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

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